20/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sport Boys inició la planificación de una de las temporadas más significativas de su historia institucional al confirmar la continuidad del entrenador argentino Carlos Desio para la Liga 1 2027, año en el que el club del Callao celebrará su centenario. La dirigencia rosada decidió respaldar el proyecto deportivo del comando técnico para afrontar el próximo campeonato en la máxima categoría del fútbol peruano.

Balance de gestión y anuncio oficial en redes sociales

El anuncio fue difundido por la institución chalaca a través de sus canales oficiales en redes sociales mediante un material audiovisual que recopiló sesiones de trabajo y charlas del entrenador con el plantel, acompañado por mensajes dirigidos a los seguidores del club sobre la renovación del compromiso de cara al centenario.

Desde su llegada a la dirección técnica en marzo de 2026, Carlos Desio asumió el reto de elevar el rendimiento colectivo de Sport Boys en medio de la competencia local y logró consolidar tramos competitivos para la escuadra porteña durante el desarrollo de la temporada.

En el registro estadístico de su etapa al frente del primer equipo, el estratega argentino dirigió 33 partidos oficiales, con un balance compuesto por 14 triunfos, 10 empates y 9 derrotas en el balance general de competencias disputadas.

Asimismo, bajo la conducción de Desio, el conjunto rosado alcanzó las semifinales de la Copa de la Liga y cerró la Liga 1 2026 en la undécima casilla de la tabla acumulada con 43 puntos, un registro que lo dejó fuera de la clasificación a torneos internacionales.

Carlos Desio Centenario 🔜 #VamosBoysTodaLaVida 🩷 https://t.co/9CoiDRqigK November 20, 2026

Comando técnico ratificado y planificación del plantel 2027

La decisión institucional abarca no solo la permanencia del entrenador principal, sino también la ratificación de su equipo de trabajo para el siguiente ciclo deportivo, conformado por Román Manassero, Mauro Crescimbeni y Jerónimo Aimar.

Con la base del comando técnico definida, la directiva del cuadro chalaco avanza en la estructuración de la plantilla para la campaña 2027, tomando como referencia a futbolistas de trayectoria que integraron el grupo durante 2026, entre ellos Christian Cueva, Carlos Zambrano, Oslimg Mora y Luis Urruti.

En relación con el futuro de referentes como Christian Cueva y Carlos Zambrano, la dirigencia ya había expresado su disposición de entablar conversaciones para evaluar su continuidad en el año del centenario, aunque la permanencia de ambos jugadores permanece sujeta a confirmaciones oficiales.

De este modo, la administración del club busca conjugar la estabilidad en el banquillo con el armado del plantel para aspirar a una participación competitiva en los primeros puestos y perseguir el regreso a una copa internacional.

En ese sentido, Sport Boys ratificó a Carlos Desio y a su comando técnico como base de su proyecto deportivo para afrontar la temporada de su centenario en la Liga 1 2027.