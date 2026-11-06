Carlos Zambrano podría continuar con Sport Boys para la temporada de la Liga 1 2027

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El defensor peruano Carlos Zambrano tendría encaminada su permanencia en el club Sport Boys con miras a la próxima temporada 2027 de la Liga 1 del fútbol profesional peruano. Según trascendió en el ámbito deportivo nacional, el experimentado zaguero de 37 años de edad habría alcanzado un principio de acuerdo de palabra con la dirigencia rosada para extender formalmente su vínculo laboral por un año más.

El jugador, quien se incorporó a la escuadra del primer puerto en abril del presente periodo, mantendría de esta manera su presencia en el proyecto futbolístico chalaco para encarar los retos del siguiente certamen local.

Negociaciones de palabra y antecedentes del defensor en el puerto del Callao

La eventual extensión contractual respondería a la intención compartida entre la administración de la institución rosada y el comando técnico para dar continuidad al proceso iniciado tras la salida del futbolista del club Alianza Lima.

Posteriormente a quedar en condición de jugador libre en el mercado de pases, el zaguero nacional habría encontrado una nueva oportunidad profesional al concretar su llegada al cuadro del Callao el 6 de abril de 2026, convirtiéndose en uno de los fichajes principales para afrontar la temporada actual.

De llegar a formalizarse el nuevo acuerdo entre ambas partes en los próximos días, el experimentado deportista prolongaría su estadía en el balompié nacional vistiendo la camiseta de la escuadra chalaca a lo largo de todo el campeonato oficial del año 2027.

Registros de la temporada 2026 y contrataciones simultáneas en el plantel rosado

La posible ratificación de su permanencia estaría sustentada por la regularidad y continuidad que habría logrado sumar el defensor dentro del terreno de juego desde su arribo a la institución deportiva.

A lo largo de la campaña 2026, el zaguero central habría registrado un total de 22 compromisos oficiales disputados y 1909 minutos acumulados en cancha, alcanzando además un saldo disciplinario de siete tarjetas amarillas y una expulsión durante el desarrollo del torneo.

Asimismo, la vinculación inicial del futbolista se produjo de manera simultánea con la incorporación del lateral Miguel Trauco, siendo ambos anunciados por la directiva el 7 de abril como los refuerzos principales para afrontar el certamen de la Liga 1.

En ese sentido, Carlos Zambrano mantendría las conversaciones directas con la dirigencia de Sport Boys a fin de concretar la firma definitiva de la documentación legal que selle su presencia en el primer equipo durante todo el 2027.