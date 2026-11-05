¿Y Renato Tapia? Mano Menezes reveló cuándo se dará el regreso del volante a la selección peruana

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este jueves Mano Menezes presentó la lista de convocados para el amistoso que disputará la selección peruana ante Bolivia el 13 de noviembre. A pesar de que se conoció que la FPF mantuvo conversaciones con Renato Tapia para su retorno, el estratega brasileño no lo incluyó, aunque reveló cuando lo haría.

¿Qué dijo Menezes sobre Tapia?

Tras presentar la nómina, en la que no figuró el nombre del mediocentro defensivo del Al-Wasl F. C. de la UAE Pro League de Emiratos Árabes Unidos, el director técnico respondió a la interrogante de su ausencia. Aunque no lo tomó en cuenta para esta fecha FIFA, indicó que el otro año sí será considerado.

"El proceso es simple, directo y transparente. Yo dije que en algún momento iba a hablar con él. A partir de marzo, Renato va a estar siendo considerado para estar con nosotros. Lo que hablé con Renato es exactamente eso, primer le pregunté si quería estar con nosotros, porque eso es lo más importante", sostuvo.

🇵🇪✅ MANO MENEZES asegura que RENATO TAPIA será considerado en la Selección Peruana a partir de MARZO. https://t.co/SQLK3vSzLn — Fútbol en América (@FAamericatv) November 5, 2026

Manifestó que el centrocampista de 31 años tiene la voluntad de regresar a la blanquirroja, pero que para la fecha mencionada en la que lo llamaría analizará el estado en el que se encuentra y el aporte que hace en su club, mismo criterio que aplica con los otros futbolistas que elige.

"Él (Tapia) dijo que quería estar aquí con nosotros, entonces a partir de ahí lo vamos a considerar para las fechas de marzo, para ver su momento, su producción como jugador como vale para todos los otros jugadores", sentenció Menezes.

¿Cuándo jugó por última vez Renato Tapia con Perú?

La última vez que el 'cabezón' vistió la elástica peruana fue el 9 de setiembre del 2025 en el partido que el combinado que por ese entonces dirigía Óscar Ibáñez perdió por 1 a 0 ante Paraguay en Lima. Posteriormente, con Manuel Barreto de interino no fue tomado en cuenta hasta la fecha con Menezes en el cargo.

Cabe recordar que para la Copa América del 2024 el mediocampista se bajó de la lista debido a que la FPF no le garantizaba un seguro en caso de lesiones, tras acabar contrato con el Celta de Vigo de España y estar en la búsqueda de jugar en un equipo del extranjero.

Mano Menezes presentó su lista de convocados para el amistoso ante Bolivia del próximo 13 de noviembre. Aunque sonó la vuelta de Renato Tapia, el entrenador brasileño aseguró que el 'cabezón' será recién considerado para los encuentros de marzo del 2027.