Migraciones solicita pruebas de polígrafo para inspectores y funcionarios ante riesgos de corrupción

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Migraciones solicitó incluir a sus inspectores y funcionarios en la programación de pruebas de control y confianza, entre ellas el uso del polígrafo. La medida forma parte de un reordenamiento administrativo destinado a prevenir riesgos de corrupción y fortalecer la transparencia de los servicios migratorios a nivel nacional.

Evaluaciones para personal de áreas sensibles

Las pruebas estarán dirigidas especialmente a quienes realizan control migratorio en aeropuertos, puertos y puestos fronterizos. También comprenderán al personal encargado de fiscalización, verificación de identidad y acceso a información y sistemas institucionales sensibles.

Según la entidad, estas acciones buscan identificar y reducir riesgos de favorecimiento indebido y otras conductas que puedan comprometer los servicios migratorios y la seguridad del país. El anuncio corresponde a una solicitud de incorporación a las evaluaciones, no a pruebas ya ejecutadas.

Declaraciones patrimoniales y mayor supervisión

Migraciones también requirió a la Contraloría General de la República incorporar a los inspectores migratorios en la obligación de presentar la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas.

Asimismo, pidió al Órgano de Control Institucional y a la Oficina de Integridad Institucional fortalecer los mecanismos de supervisión, prevención y control, respetando su autonomía funcional y sus competencias.

Equipo técnico revisará los procesos críticos

Mediante la Resolución de Superintendencia N.° 000310-2026-MIGRACIONES, se dispuso revisar los procesos críticos del Registro de Información Migratoria y del control migratorio. Un equipo de directivos y responsables de áreas operativas, técnicas y administrativas elaborará propuestas de mejora.

La decisión se adoptó después de que la gestión detectara situaciones vinculadas con los procedimientos de control migratorio y las comunicara a las autoridades competentes. La entidad busca que la evaluación permita reforzar sus mecanismos internos y garantizar una atención confiable, transparente y segura.

La entidad anunció controles de confianza y pidió incorporar a los inspectores migratorios en la presentación de declaraciones de bienes y rentas. Además, un equipo técnico revisará los procesos críticos del registro y control migratorio.