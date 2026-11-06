Sport Huancayo sufre dura baja: Richard Pellejero recibe sanción y se perderá el cierre del Torneo Clausura

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El club Sport Huancayo afrontará los compromisos decisivos en la recta final del Torneo Clausura 2026 sin la presencia de su entrenador, Richard Pellejero, en el banquillo de suplentes. La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 impuso una sanción de dos fechas de suspensión al estratega uruguayo, impidiéndole dirigir a su equipo desde la zona técnica en los partidos frente a Cienciano y Universitario de Deportes.

Sanción disciplinaria y normativa aplicada al comando técnico

La resolución emitida por la autoridad disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol fundamentó de manera oficial la sanción impuesta tras corroborar el incumplimiento de las normas de conducta vigentes que rigen el correcto desarrollo del campeonato nacional de primera división.

El fallo detallado por el órgano de justicia especifica de forma precisa que el director técnico uruguayo incurrió en graves infracciones contempladas en el artículo 15, acápites 15.1 y 15.2 del Reglamento Único Disciplinario, además de contravenir lo dispuesto en el artículo 189.1 del reglamento oficial de la Liga 1 2026.

Asimismo, el documento oficial remitido al club incluyó una advertencia expresa hacia el estratega sobre la inmediata aplicación del artículo 371 del marco normativo disciplinario, el cual estipula sanciones de mayor severidad en caso de registrarse una reincidencia en faltas de similar naturaleza.

Origen del castigo y ausencias en la recta final del campeonato

La medida disciplinaria adoptada por el órgano de justicia deportiva se originó formalmente a raíz de los reclamos y las protestas públicas emitidas por el director técnico uruguayo contra las decisiones adoptadas por la terna arbitral liderada por el juez principal Bruno Pérez, durante el desarrollo del accidentado compromiso en el que Sport Huancayo cayó.

Tras la caída de su escuadra en dicha jornada, el profesional uruguayo manifestó de forma pública su desacuerdo con los cobros del árbitro principal desde la zona técnica. El expediente disciplinario consignó las expresiones vertidas por el estratega al finalizar el cotejo, en las cuales cuestionó el desempeño del juez principal en el desarrollo del encuentro.

"No tienen vergüenza. No tienen vergüenza ustedes. Estoy diciendo las cosas que tengo que decir, vos tenés que cobrar lo que es justo. Pero ya está, ya hicieron el mandado. Ya hicieron el mandado", fueron los cuestionamientos que hizo Pellejero durante el compromiso.

"POR ESO NO CRECE EL FÚTBOL ACÁ" La molestia de Richard Pellejero luego de la derrota 2-0 de Sport Huancayo ante Juan Pablo por la fecha 14 del Torneo Clausura 🏆🇵🇪. El técnico se vio frustrado por la expulsión las decisiones durante el partido de la terna arbitral liderada por Bruno Pérez. ¿Estás de acuerdo con él? — ESPN Perú (@ESPNPeru) October 27, 2026

En ese sentido, Richard Pellejero deberá presenciar desde las tribunas los enfrentamientos de Sport Huancayo ante Cienciano en la ciudad del Cusco y frente a Universitario de Deportes en condición de local, delegando la dirección táctica en campo a su asistente técnico para el cierre de la temporada.