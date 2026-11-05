Luto en el fútbol peruano: Sport Boys confirma el sensible fallecimiento de Cristina Giménez, madre de Luis Urruti

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El deporte rey se encuentra de luto. A través de sus canales oficiales, el Club Sport Boys informó con hondo pesar el fallecimiento de Cristina Giménez, madre del delantero uruguayo Luis Urruti. La institución portuaria expresó su respeto y afecto hacia el atacante, su familia y seres queridos, enviando sus más sinceras condolencias ante este difícil momento irreparable.

El desgarrador momento vivido en el campo de juego

La lamentable noticia enluta al delantero tras las conmovedoras escenas protagonizadas el último miércoles. Durante el encuentro de la fecha 14 del Torneo Clausura, Urruti no pudo aguantar las lágrimas en el Estadio Monumental tras culminar el partido, respondiendo al deseo de que su madre lo viera disputar el duelo.

🕊️ Lamentamos profundamente el fallecimiento de Cristina Giménez, madre de nuestro jugador Luis Urruti. Acompañamos con respeto y afecto a Luis, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Les enviamos nuestras más sinceras condolencias. 🫂 https://t.co/hfckg9PugA November 6, 2026

La tensión emocional acumulada por el estado de salud de su progenitora estalló: el atacante rompió en llanto tendido sobre el césped, siendo inmediatamente rodeado, abrazado y consolado por sus compañeros de equipo y futbolistas rivales, conscientes de la grave situación médica que atravesaba su madre.

En declaraciones posteriores en zona mixta, el propio jugador había manifestado su urgencia por viajar a Uruguay para acompañarla en sus últimos días.

"Me voy a Uruguay porque quiero disfrutarla los últimos días. Hoy jugué porque ELLA me lo pidió" ❤️



Luis Urruti, jugador de Sport Boys pic.twitter.com/GYYQS4Nj82 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) November 5, 2026

La solidaridad de Universitario y el abrazo del fútbol nacional

Ante la infausta noticia del deceso, las muestras de apoyo institucional no tardaron en manifestarse. Universitario, club donde el 'Tito' dejó una huella imborrable y el cariño de toda la hinchada merengue, emitió un pronunciamiento oficial, reflejando el cariño y respeto que la institución estudiantil le guarda.

"Universitario de Deportes lamenta el fallecimiento de Cristina Giménez, madre de nuestro exfutbolista Luis Urruti Giménez. Enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos".

Universitario de Deportes lamenta el fallecimiento de Cristina Giménez, madre de nuestro exfutbolista Luis Urruti Giménez. Enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos 🙏🕊. https://t.co/uZO9ykVYJG — Universitario (@Universitario) November 6, 2026

Así, ambos clubes mostraron su respeto y acompañamiento incondicional ante la pérdida, recordando que la estabilidad emocional y el tiempo que el futbolista y su familia necesitará para gestionar su luto está por encima de cualquier rivalidad o resultado en la cancha.

La partida de doña Cristina Giménez deja un vacío irremplazable en el entorno familiar de Luis Urruti, quien cuenta con el respaldo unánime y el respeto de todo el deporte peruano en este momento de profundo dolor.