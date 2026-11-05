¿Llega a las finales de la Liga1? Pablo Guede fue sancionado por incidente con Hernán Barcos

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El altercado que protagonizó Pablo Guede con Hernán Barcos tuvo consecuencias. La Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana determinó que al entrenador de Alianza Lima se le aplique una sanción que le impedirá estar dentro del campo de juego, así como una multa económica.

Llegaría para las finales

La penalidad impuesta al estratega argentino, compartida por el periodista Kevin Pacheco, muestra el castigo que se le impuso, que le impedirá dirigir en los últimos dos encuentros del Torneo Clausura, pero lo deja habilitado para las finales, ante la casi imposibilidad de que haya dos semifinales.

"Imponer al señor Pablo Adrián Guede una suspensión de dos partidos por la infracción al artículo 15, acápite 15.2, literales a) y d), del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol", señala el primer puntos de la resolución de la LFPP.

Confirmado el adelanto de @futbol_satelite: C. Disciplinaria sancionó con dos fechas de suspensión a Pablo Guede, DT de Alianza Lima, luego de la discusión que protagonizó con Hernán Barcos. Entrenador no podrá dirigir ante Chankas y FC Cajamarca. Además, fue multado con el pago de 8 UIT. Queda habilitado ante posibles finales. — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) November 5, 2026

Además, se le impone una multa económica de ocho UIT, equivalente a 44 mil soles, por infringir el artículo 15 y los mismo acápites que se consideraron para la sanción deportiva. Empero, se le hace hincapié que de presentar una reiterada actitud, se aplicará el artículo 37 de la normativa disciplinaria.

"Advertir expresamente al señor Pablo Guede que, en el caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha dado origen el presente procedimiento disciplinario, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 37 del RUD, con las consecuencias que de ellos se puedan derivar", indica el texto.

El altercado de Guede con Barcos

Hace una semana Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentaron en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 14 del Torneo Clausura, con triunfo agónico de los celestes por 3 a 2. Durante el encuentro, el DT blanquiazul y el delantero celeste, que marcó ese día, tuvieron un cruce verbal en el segundo tiempo.

Tras el partido, el estratega argentino se careó con el ariete y lo empujó en reiteradas ocasiones, sin lograr una reacción similar y siendo separados por jugadores y otras personas presentes. Al final, el técnico aliancista señaló que fue algo propio del fútbol, mientras que el 'pirata' guardó silencio.

La Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana decidió imponer dos fechas de suspensión a Pablo Guede por el altercado que protagonizó con Hernán Barcos, así como una multa de ocho UIT. De aplicarse desde este fin de semana, el argentino estará habilitado para las finales de la Liga1.