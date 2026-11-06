Gonzalo Aguirre ofrece disculpas a la hinchada de Cienciano tras su tenso cruce con Horacio Melgarejo

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El mediocampista de Cienciano, Gonzalo Aguirre, emitió un pronunciamiento público dirigido a la afición del conjunto cusqueño para ofrecer disculpas tras el altercado protagonizado con el asistente técnico Horacio Melgarejo. El incidente ocurrió luego de que el volante fuera sustituido a pocos minutos de haber ingresado al campo durante el compromiso frente a Alianza Lima.

A través de sus plataformas oficiales, el futbolista reconoció el malestar generado por su reacción en el terreno de juego y buscó precisar los alcances de su postura frente a las críticas recibidas por la opinión pública.

Antecedentes del incidente en Matute y la sustitución durante el partido

El hecho se registró durante la derrota por 1-0 sufrida por el cuadro imperial ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, en el marco del desarrollo de la decimoquinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.

El mediocampista ingresó al campo de juego durante el transcurso de la etapa complementaria en reemplazo de Ademar Robles; sin embargo, su participación individual sobre el césped se limitó únicamente a poco más de quince minutos de acción continua.

La determinación del comando técnico de retirar al jugador a los 77 minutos de la contienda para permitir el ingreso de Didier La Torre provocó la inmediata molestia del volante, quien manifestó su disconformidad arrojando la camiseta institucional al suelo del banco de suplentes.

Gonzalo Aguirre emitió disculpas.

Mensaje a la afición imperial y ratificación de compromiso profesional

Varios días después del compromiso deportivo en la capital, el futbolista utilizó sus redes sociales institucionales para dirigirse expresamente a los simpatizantes del club e intentar resolver de manera definitiva la controversia generada por su conducta en el recinto deportivo.

En la publicación compartida, el deportista admitió abiertamente que la situación lo expuso a diversos cuestionamientos sobre su disciplina y rigor profesional, aunque remarcó la absoluta tranquilidad con la que afronta su carrera futbolística y su desenvolvimiento personal dentro de los terrenos de juego.

Asimismo, el jugador enfatizó ante la opinión pública que continuará trabajando con máxima responsabilidad y entrega dentro de la institución cusqueña para afrontar con garantías los próximos retos correspondientes al certamen nacional de primera división.

En ese sentido, Gonzalo Aguirre dio por concluido el episodio disciplinario con el cuerpo técnico encabezado por Horacio Melgarejo y enfoca su preparación diaria en los siguientes compromisos oficiales de Cienciano en la recta final del campeonato local.