Gian Marco y Grupo 5 triunfan en los Premios HEAT 2026: estos son los reconocimientos de los artistas peruanos

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El talento peruano fue premiado. Gian Marco y Grupo 5 destacaron en los Premios HEAT 2026 al obtener reconocimientos por su trabajo en la música latina. Durante la ceremonia, realizada bajo el concepto "Al Estilo Jalisco", los artistas peruanos agradecieron el respaldo del público y compartieron emotivos mensajes por sus respectivas distinciones.

Gian Marco agradece el respaldo a sus canciones

Tras ser reconocido como Compositor del Año, Gian Marco destacó la importancia de los oyentes en el recorrido de sus creaciones y agradeció a quienes votaron por su trabajo.

"Siempre lo digo: el destino de una canción es la gente", expresó el músico. También agradeció a los Premios HEAT por reconocer el talento de los artistas y la diversidad de géneros de la música latina.

El galardón se suma a su reciente ingreso al Salón de la Fama de los grandes compositores de la música latina, una distinción que reconoce su legado musical.

Grupo 5 dedica el premio a Elmer Yaipén

Grupo 5 recibió el reconocimiento a Mejor Artista Tropical. Christian Yaipén tomó la palabra para recordar los 53 años de trayectoria de la agrupación y dedicar el premio a su padre, Elmer Yaipén, así como a sus familias y trabajadores.

"Somos la segunda generación de un sueño llamado Grupo 5", manifestó el cantante, quien también agradeció al público por sus votos y a sus colegas por acompañarlos en ese momento. La orquesta participó, además, en el homenaje a Olga Tañón con la interpretación de "Que se vaya" y presentó una de las categorías musicales.

Un reconocimiento tras el estreno de "Bajo la manga"

La distinción a Gian Marco llega después del lanzamiento de "Bajo la manga", su álbum de salsa estrenado el 15 de octubre. La producción contiene siete canciones y presenta una nueva faceta musical del cantautor.

Los premios marcaron una jornada de reconocimiento para ambos representantes peruanos: Gian Marco por su labor como compositor y Grupo 5 por su propuesta tropical, que también estuvo presente sobre el escenario de la ceremonia.