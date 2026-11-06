Sport Boys inició conversaciones con Christian Cueva para que forme parte del club en su centenario

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Quieren blindar a 'Aladino'. Sport Boys ya inició conversaciones con el volante Christian Cueva para que forme parte del club en su centenario, que se conmemora en el 2027, debido a que su préstamo concluye a fin del presente año.

Sport Boys quiere a Cueva para su centenario

La información fue difundida por Ernesto Macedo, periodista de L1 MAX, a través de sus redes sociales oficiales, en donde recalca el objetivo que tiene la institución deportiva del Callao de cara a la próxima temporada de la Liga 1.

Y es que, el autocatalogado como el '10 del pueblo', desde su llegada a tienda rosada a mediados de junio de este 2026 proveniente del Juan Pablo II College para el Torneo Clausura, se convirtió en pieza clave en el esquema del director técnico Carlos Desio.

El exseleccionado de la Blanquirroja ha disputado 11 partidos con la camiseta del Boys, en donde ha anotado cuatro goles siendo 3 desde la vía penal, ha brindado 3 asistencias de gol y ha jugado un total de 632 minutos.

"Sport Boys ya inició las conversaciones con Christian Cueva para que siga en el Centenario, ya que termina su préstamo a fines de este año con Sport Boys. El volante nacional tiene contrato con Juan Pablo II ell 2027, en evaluación si es préstamo o libre a Sport Boys", escribió el hombre de prensa en su cuenta de X (antes Twitter).

Sport Boys ya inició las conversaciones con Christian Cueva para que siga en el Centenario, ya que termina su préstamo a fines de este año con @sportboys . El volante nacional tiene contrato con Juan Pablo el 2027, en evaluación si es préstamo o libre a SBA. @L1MAX_ @apresion1 https://t.co/4pNZefvtGm November 6, 2026

Hay acuerdo con Carlos Zambrano para el 2027

En paralelo, trascendió que el club del Callao llegó a un acuerdo con Carlos Zambrano para el 2027, por lo que el experimentado zaguero central seguirá defendiendo la camiseta rosada.

Esta información también fue dada por el periodista Macedo quien precisó que la próxima semana será clave para que pueda extenderse este contrato debido a que se espera su firma.

Carlos Zambrano tiene acuerdo de palabra con Sport Boys para que continúe en el centenario del club rosado todo 2027. La próxima semana, se espera que el defensor nacional firme con @sportboys . @L1MAX_ @apresion1 https://t.co/R8H7K3ime1 — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) November 6, 2026

Hay que mencionr que el 'Káiser', de 37 añlos, llegó a tienda rosada luego de su abrupta salida de Alianza Lima, club en el que disputó en las últimas temporadas. Luego, al quedar como jugador libre encontró en la escuadra del primer puerto una nueva oportunidad y acordó su incorporación el pasado 6 de abril.

Con miras a su centenario, se ha conocido que el club Sport Boys quiere contar con el volante Christian Cueva, quien finaliza su préstamo a fines del presente año. Esta información fue difundida por el periodista Ernesto Macedo a través de sus canales oficiales.