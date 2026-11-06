Jorge Jesús, DT de Portugal, se pronuncia sobre el retiro de Cristiano Ronaldo: "Pensé en convocarlo"

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, reveló este viernes que pensaba convocar nuevamente a Cristiano Ronaldo tras la retirada internacional del delantero. Como es de conocimiento público, 'CR7' tuvo un polémico episodio con el estratega por un presunto acuerdo que no se cumplió en la últimos encuentros de Portugal.

Jesús niega culpa por la salida

El técnico de 72 años aseguró que no se siente responsable de la decisión de Ronaldo. También afirmó que no cambiaría nada de cómo manejó la situación.

"Por supuesto que pensaba que volvería, por supuesto que pensaba convocarlo, por supuesto que pensaba hablar con él, pero hay que respetarlo. Todas mis decisiones se tomaron pensando en el equipo. No me siento en absoluto culpable de su marcha", sostuvo.

🗣️ Would you change anything about how you handled the Cristiano Ronaldo situation? 🇵🇹 Jorge Jesus: "I wouldn't change anything, absolutely nothing. I made a decision as a coach, putting the interests of my team and the Portuguese national team first". "I'm convinced that I didn't do anything to cause what happened". — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 6, 2026

El conflicto con Ronaldo

La tensión entre ambos se originó a finales de septiembre, cuando Ronaldo acusó a Jesús de faltarle al respeto al hacerlo calentar sin darle minutos en el partido ante Noruega.

Tras abandonar la concentración en Copenhague, el delantero recibió una sanción simbólica de 30 días de suspensión, que dejaba abierta la posibilidad de su regreso. Sin embargo, Ronaldo anunció el jueves su retiro de la selección mediante una carta publicada en Instagram.

"Antes o después tenía que pasar"

Jesús, sobre la despedida del máximo goleador histórico de la selección lusa, expresó que antes o después tenía que pasar, aún así, considera que no fue el mejor momento para irse.

Ronaldo, de 41 años, se retira tras 234 partidos y 146 goles con Portugal, además de haber conquistado la Eurocopa 2016 y la Liga de las Naciones 2019.

Portugal inicia nueva era

Jesús presentó este viernes la lista de 28 convocados para los próximos compromisos de la Liga de las Naciones. Portugal recibirá a Dinamarca el 14 de noviembre en Braga y visitará a Gales tres días después.

Entre los convocados destacan los debutantes Gustavo Varela, goleador del campeonato italiano con el Monza, y Alberto Costa, lateral derecho del Oporto. La lista también incluye los regresos de Rodrigo Mora y Geovany Quenda, mientras que Nuno Mendes y Francisco Conceição quedaron fuera por lesión.

Os convocados para os próximos desafios da Liga das Nações 2026/27 🗺️👀 #NationsLeague https://t.co/ANBq1844PQ — Portugal (@selecaoportugal) November 6, 2026

Portugal llega a esta nueva etapa con cuatro victorias en cuatro partidos y ya clasificada a los cuartos de final de la Liga de las Naciones, que se disputarán en marzo.