Perú y Venezuela buscan restablecer relaciones: canciller Carlos Espá se reunió con su homólogo Oliver Blanco en Madrid

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El canciller peruano, Carlos Espá, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo venezolano, Oliver Blanco, en Madrid, España, donde ambos participaron en actividades vinculadas a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Carlos Espá sostuvo una reunión bilateral con Oliver Blanco

El encuentro estuvo centrado en los avances para reactivar las relaciones consulares entre ambos países, consideradas la primera etapa de un proceso de restablecimiento integral y progresivo de los vínculos bilaterales.

De acuerdo con la información difundida por la Cancillería peruana, Espá aprovechó la reunión para felicitar a Blanco por su reciente nombramiento como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Posteriormente, ambos abordaron las acciones que permitirán recuperar los canales de atención consular y avanzar en la normalización de las relaciones diplomáticas.

Uno de los avances mencionados fue la presencia de un cónsul general del Perú en Caracas, medida que representa un paso dentro de los esfuerzos para restablecer los servicios consulares y fortalecer la atención a los ciudadanos peruanos en territorio venezolano.

#NoticiasTorreTagle desde 🇪🇸✈️| En el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, el Canciller Carlos Espá sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de Venezuela, Oliver Blanco, a quien felicitó por su reciente nombramiento. Ambos Cancilleres abordaron los avances en la reactivación de las relaciones consulares, primera etapa de la reanudación integral y progresiva de las relaciones bilaterales, que ya permitió que el Perú cuente con Cónsul General en Caracas. El Canciller Espá destacó, además, la cooperación para el retorno de ciudadanos venezolanos a su país y la importancia de mantener una estrecha coordinación en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. #CumbreIberoamericana 🇵🇪🇻🇪 Lee también Keiko Fujimori sobre su nivel de popularidad: "Las encuestas siempre van a ser una foto del momento" November 6, 2026

Reactivación consular marca primera etapa del acercamiento

La recuperación de los vínculos consulares fue uno de los principales puntos de la conversación entre ambos ministros. Esta etapa forma parte de un proceso más amplio que busca reconstruir progresivamente las relaciones bilaterales, luego de un periodo en el que los canales diplomáticos y consulares entre ambos países se vieron afectados.

La designación de un cónsul general peruano en Caracas constituye uno de los resultados concretos de este acercamiento. Según lo informado por la Cancillería, esta medida ya permitió que el Perú cuente con representación consular en la capital venezolana.

Aunque el encuentro estuvo enfocado en los avances alcanzados, ambos funcionarios también revisaron la importancia de continuar con las acciones destinadas a recuperar los mecanismos de coordinación entre sus respectivas instituciones.

Migración y seguridad también estuvieron en agenda

Otro de los asuntos abordados fue la cooperación para facilitar el retorno de ciudadanos venezolanos a su país. Sobre este punto, el canciller Carlos Espá resaltó la necesidad de mantener el trabajo conjunto entre ambos gobiernos.

Asimismo, el titular de Relaciones Exteriores destacó la importancia de una estrecha coordinación para enfrentar la delincuencia organizada transnacional , un tema que también formó parte de la agenda bilateral.

La reunión se desarrolló durante la XXX Cumbre Iberoamericana, realizada del 3 al 5 de noviembre en Madrid. La presidenta Keiko Fujimori no asistió a la cita internacional, debido a que decidió permanecer en el Perú para atender la emergencia ocasionada por las intensas lluvias asociadas al fenómeno El Niño.

El Perú participó en la XXX Cumbre Iberoamericana para fortalecer el diálogo político, impulsar la cooperación y contribuir a la construcción de una agenda regional frente a los desafíos compartidos. https://t.co/gIOLK9K3li — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 6, 2026

El encuentro entre Carlos Espá y Oliver Blanco representa un nuevo avance en el acercamiento entre Perú y Venezuela. La reactivación consular, la cooperación migratoria y la lucha contra la delincuencia organizada figuran entre los temas que marcarán esta etapa de reconstrucción progresiva de sus relaciones bilaterales.