Ignacio Buse a semifinales del Challenger de Cancún: Tenista peruano se tumbó al 60 del mundo

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Tercer triunfo al hilo y semifinales para Ignacio Buse. El tenista peruano consiguió un gran resultado en su participación en el Challenger 125 de Cancún, en México, al imponerse al alemán Daniel Altmeier, primer preclasificado del certamen, por 3-6, 6-2 y 6-3 en más de dos horas de partido.

Partido complicado contra un favorito

La primera raqueta nacional acumulaba cansancio por los dos partidos que debió jugar el último jueves 14 de agosto, debido a las lluvias que provocaron la suspensión de la jornada del miércoles. Frente al germano, 60 del ranking ATP, no sostuvo el break ganado en el primer game y terminó cediendo, al no sostener el ritmo.

Sin embargo, Buse no tiró la toalla y de a pocos fue entendiendo el juego de su rival. Empezó a buscarle el revés, su golpe menos efectivo y consiguió hacerle daño. Dos quiebres en este periodo le permitió imponer su juego, equiparando la intensidad y forzando una tercera manga en 47 minutos.

¡Impresionante, colosal! Ignacio Buse (140 ATP) firmó el triunfo más resonante de su carrera al derrotar al alemán Daniel Altmaier, actual número 60 del mundo, y meterse a las semifinales del Challenger 125 de Cancún, en una jornada que quedará grabada en la historia del tenis. pic.twitter.com/BYnssT8F6J — ipdperu (@ipdperu) August 16, 2025

El tenista peruano volvió a ser más agresivo y en el segundo game quebró de nuevo a Altmeier. No obstante, le costó cerrar cada uno de sus juegos de saque, teniendo un momento tenso en el 3-1, con cuatro oportunidades de break que tuvo el alemán, pero que finalmente defendió bien. Consumó su triunfo al saque con un ace en dos horas y media.

Buse se convierte en un candidato

Si la fatiga no merma el rendimiento de Ignacio Buse, este triunfo le puede permitir convertirse en un aspirante a ganar el torneo. Este triunfo sobre el tenista teutón, es el segundo que obtiene sobre un top 100 del mundo, tras el que consiguió sobre el chileno Nicolás Jarry, en la Copa Davis del 2024.

Su próximo rival saldrá del neerlandés Jesper de Jong, tercer preclasificado y el checo Dalibor Svrčina, octavo. Ambos, con mejor posición en el escalafón global y menos minutos en cancha, tendrían una ventaja en el desgaste físico sobre el jugador nacional.

Cabe precisar que este torneo para Buse es un preparativo para lo que será su participación en los clasificatorios del US Open, que iniciarán el próximo 21 de agosto. El jugador de 21 años, disputará su cuarta ronda previa de un Grand Slam en el año y buscará meterse por primera vez en el cuadro principal.

De este modo, Ignacio Buse le dio una alegría al país con esta victoria. El tenista peruano venció a uno de los favoritos del certamen y se posiciona como un rival a vencer en Cancún.