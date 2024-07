César Cueto tras ser declarado como leyenda de Atlético Nacional: "Estoy muy emocionado"

Pese a que su retiro del fútbol profesional se dio hace bastante tiempo, César Cueto sigue obteniendo reconocimientos por lo hecho dentro del campo. Esta vez, el volante fue homenajeado por Atlético Nacional al ser considerado como una de las leyendas del club.

El recordado 'Poeta de la zurda' solo jugó por el verdolaga durante 5 años, entre el 1979 y 1983, pero esto fue suficiente para ganarse el cariño de toda su hinchada y directivos.

Días atrás, el club colombiano realizó una ceremonia para anunciar a un nuevo grupo de exjugadores como leyendas de la institución. César Cueto estuvo incluido en este prestigioso grupo siendo reconocido por todos los invitados.

Y pese a su estilo de pocas palabras, el ex Alianza Lima afirmó estar muy emocionado con todo este homenaje y agradeció a los dirigentes por considerarlo dentro de dicho evento.

Además de estas palabras de agradecimiento, el también exseleccionado peruano se animó a contar lo que fue sus primeros días en el fútbol colombiano. Cueto aseguró que en inicio le costó el ritmo más dinámico del fútbol cafetero, pero que luego se adaptó a la intensidad física de ese balompié.

"Me acuerdo de tantas cosas y me animaba a contar una anécdota de cuando llegaba de Perú. Allá se jugaba más alegremente, acá era súper diferente, el entrenamiento era durísimo para mí. Se jugaba marcación hombre a hombre. Y en los partidos de práctica eran muy duros. Físicamente no tenía mucha respuesta, acá me llevaban mucha ventaja". agregó.

"Un compañero salió a marcarme y me siguió por todo el campo; yo tenía que marcarlo a él también, pero no agarré ninguna pelota. Le dije 'déjame agarrarlo' y me decía que el profesor lo había mandado. Entonces empecé a entrenar, me puse bien y ya no me agarraba. Ahora me decía 'César, para un poco' y le contestaba '¿no te acuerdas lo que me hacías? Estoy agradecido por la vida que me ha concedido llegar acá por muchos años en Colombia. Los llevo en mi corazón", finalizó ante la atención de los espectadores.