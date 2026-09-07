Perú vs. Argentina EN VIVO: día, horario y dónde ver el duelo por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana de vóley se alista para participar del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 en el que debutará ante su similar de Argentina. En la siguiente conoce todos los pormenores del duel como el día, horario y dónde ver el encuentro.

Perú vs. Argentina: día y horario del partido

El conjunto nacional que dirige el brasileño Antonio Rizola partió rumbo a Río de Janeiro para afrontar el certamen en el que se medirá el cuadro de la Albiceleste. En la previa el equipo peruano se enfrentó a las 'gauchas' en la Copa Salta de Vóley 2026 en el que sostuvieron 3 amistosos siendo derrotados en todos.

Pero ahora, las drigidas por Antonio Rizola buscarán dejar atrás ese traspié y buscará iniciar de la mejor manera su camino para alcanzar un boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El gran debut de la selección peruana en el torneo continental ante la siempre complicada selección de Argentina, que ahora dirige Facundo Morando, quien entrenó a Alianza Lima está programado para llevarse a cabo este martes 8 de septiembre por la fecha 1 del campeonato internacional. Además, el horario establecido para el cotejo es las 12:00 p.m

Un dato que vale indicar es que en el certamen participarán seis combinados de la región, además del conjunto de la Blanquirroja: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela. El sexteto nacional tendrá el objetivo principal de conseguir uno de los 3 cupos al Mundial de Vóley Femenino 2027, que se disputará en Estados Unidos y Canadá.

Perú vs. Argentina: dónde se podrá ver el encuentro

Los hinchas de la Blanquirroja así como aficionados al vóley podrán disfrutar de este debut ante la Albiceleste a través de Latina Televisión que ofrecerá cobertura en su parrilla de contenidos tanto en señal abierta y a su vez mediante su página web oficial.

Las convocdas de la selección peruana de vóley

Cabe señalar que para este torneo se convocaron una nómina de 14 jugadoras en la cual no ingresaron Karla Ortiz, Thaisa Mc Leod y Diana de la Peña. Estas son las deportistas que fueron seleccionadas:

Yadhira Anchante (armadora) Brenda Lobatón (punta) Aixa Vigil (punta) Lucia Magallanes (armadora) Sandra Ostos (punta) Mirian Patiño (líbero) Kiara Montes (punta) Claudia Palza (central) Coraima Gómez (central) Daniela Muñoz (punta) Saskya Silvano (central) Rachell Hidalgo (líbero) Alondra Alarcón (punta) Andrea Villegas (líbero)

En conclusión, la selección peruana de vóley enfrentará a su similar de Argentina este martes 8 de septiembre desde las 12:00 p.m. en lo que significará su debut en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.