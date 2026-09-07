Ignacio Buse en exclusiva: habla tras conquistar el ATP 250 de Winston-Salem y ya piensa en la Copa Davis

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En entrevista exclusiva con Exitosa, el tenista peruano Ignacio Buse, top 30 del ranking ATP, se pronunció acerca de su título obtenido en el ATP 250 de Winston-Salem. Subrayó el orgullo de ser un embajador de Perú y sobre cómo se viene preparando para la Copa Davis en la que el conjunto nacional que integra enfrentará a Paraguay.

Ignacio Buse

"Mi familia es super patriota, digo abiertamente que me considero un embajador de la cultura peruana. Mi sentimiento es siempre hablar bien del Perú", indicó.

"El punto de quiebre de mi carrera fueron las semifinales en Río. Poco a poco me la fui creyendo, esa semana fue muy importante para mí y después las cosas se fueron dand No te voy a decir que no me hubiese esperado salir campeón en Hamburgo, creo que fui partido a partido, se me dieron los resultados, igualmente en el Winston-Salem", señaló.

"El formato de la Copa Davis cambió, hace unos años ingresó Piqué. Y recuerdo que antes era más divertido el formato, el actual es más divertido económicamente para los aficionados y para las finales. Igualmente, estoy con muchas ganas de vivirlo, la Copa Davies es la Copa Davies. Esperamos todo el año para vivir esta semana", añadió.

"Estoy con muchas ganas, hay que asumir que somos favoritos en la serie, pero con responsabilidad. Hay que pensar que el otro equipo viene con poca presión y eso lo hace peligrosos. Hay que enfocarnos en jugar bien y que hable el nivel", sostuvo.

Ignacio Buse expresó sentirse muy afortunado de darle tantas alegrías al Perú. Ello tras el buen momento que atraviesa en su carrera deportiva y consideró necesario que se le brinde visibilidad a distintos deportes. Por último, agradeció a los aficionados que lo apoyan y les recomendó que jueguen tenis.

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