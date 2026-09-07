Pablo Guede sostuvo que Alianza Lima "mereció" ganarle a Juan Pablo II: "Nosotros llegamos un montón"

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima volvió a dejar puntos en el camino y ya lleva tres partidos consecutivos sin conocer la victoria en el Torneo Clausura 2026. Luego del empate 1-1 frente a Juan Pablo II en Chongoyape, Pablo Guede salió a hablar y aseguró que su equipo "mereció" ganar por todas las ocasiones que generó durante el partido.

Guede aseguró que Alianza mereció ganar

El resultado, como era de esperarse, no cayó nada bien en el cuadro íntimo. Alianza Lima llegó con la necesidad de sumar de a tres, pero terminó repartiendo puntos con Juan Pablo II y, por ahora, se mantiene en el octavo puesto del segundo torneo del Torneo Clausura 2026.

"MERECIMOS GANARLO HASTA EL ÚLTIMO MINUTO Y NO LA PUDIMOS METER. Estamos en ese momento que de 1, te la meten. Estoy muy confiado, todavía faltan muchos partidos"



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Después del encuentro, Pablo Guede analizó lo ocurrido y dejó bastante clara su lectura del partido. Para el técnico argentino, Alianza fue el equipo que más buscó la victoria y tuvo varias chances clarísimas, aunque la pelota simplemente no quiso entrar.

"Creo que hoy (ayer) merecimos ganar, lo fuimos a buscar hasta el último minuto y no la pudimos meter. La tuvimos ahí, abajo del arco, un palo, centro, la pelota merodeaba por el área y las que nos caían la fallamos. Estamos en en ese momento que de una te la meten, y nosotros llegamos un montón y no la metemos", señaló.

Guede, eso sí, no quiso quitarle mérito al conjunto local. El entrenador reconoció que Juan Pablo II planteó bien el partido y supo aprovechar las condiciones de su cancha, además de recordar que venía de marcar nueve goles en sus dos encuentros anteriores.

"Ellos hicieron su juego, lo plantearon bien. Tuvieron una contra en el segundo tiempo donde nosotros ya estábamos volcados y que salva 'Ale' (Duarte). Pero después creo que el partido fue todo nuestro. Si hubiéramos metido un segundo gol, creo que hubiera sido lo más justo", comentó.

Guede deja claro que Alianza seguirá luchando

El técnico también destacó que Alianza Lima mejoró su juego en la segunda mitad y tomó mayor protagonismo. Aunque el resultado dejó una sensación amarga, Guede consideró que la salida de este momento pasa por seguir trabajando y no bajar los brazos.

"Hay que superarlo con trabajo, con el esfuerzo que vienen haciendo los chicos, con confianza, con fe", manifestó.

Además, fue contundente al hablar de la actitud de sus jugadores y del objetivo que tiene desde que asumió el cargo: pelear por el título nacional. "Este grupo no va a abandonar", aseguró el argentino.

Así, pese al empate 1-1 ante Juan Pablo II y a la racha de tres partidos sin ganar, Pablo Guede mantiene firme su postura y sostiene que Alianza Lima "mereció" ganar en Chongoyape.