Reimond Manco y Jefferson Farfán se reconcilian: "La vida es demasiado corta para vivir con rencores"

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lo que parecía difícil de imaginar finalmente pasó. Reimond Manco apareció como invitado en Enfocados, el podcast de Jefferson Farfán, y ambos protagonizaron un esperado reencuentro que rápidamente dio que hablar. Después de varios años de declaraciones cruzadas e indirectas, los exjugadores decidieron dejar las diferencias de lado.

Reimond Manco y Jefferson Farfán se reconcilian

Durante los últimos años, la relación entre Reimond Manco y Jefferson Farfán estuvo marcada por varios cuestionamientos e indirectas que terminaron generando una conocida disputa entre ambos.

Cada uno hizo comentarios en sus propios espacios digitales, lo que mantuvo viva la polémica y las diferencias entre ambos exfutbolistas.

Pero esta vez la historia fue distinta. En la última edición de Enfocados, Reimond Manco llegó como invitado estelar y terminó compartiendo pantalla con Jefferson Farfán.

El encuentro no pasó para nada desapercibido, sobre todo porque muchos conocían los antecedentes entre ambos y esperaban saber cómo sería este cara a cara.

La aparición de Manco en el podcast significó, públicamente, un giro en la relación entre los dos exjugadores. Atrás quedaron, al menos frente a cámaras, aquellos dimes y diretes que durante años habían llamado la atención.

Reimond Manco rompe su silencio tras entrevista

Luego de su paso por el programa, Reimond Manco usó sus redes para hablar del reencuentro. El exjugador de la selección dio las gracias por la invitación y dejó una reflexión sobre lo importante que es voltear la página y limar las asperezas.

"Feliz y agradecido por la invitación, y feliz también de dejar un pequeño mensaje: en esta vida las diferencias se arreglan, los malos entendidos se superan y, sobre todo, ¡hay que avanzar!", publicó.

Manco también dejó claro que no está para quedarse atrapado en problemas del pasado. "Porque quedarse estancado en el pasado cansa... y ya uno no está para caminar hacia atrás. Al final, la vida es demasiado corta para vivir con rencores. ¡A seguir avanzando, que todavía queda bastante por recorrer!", agregó.

La respuesta de Jefferson Farfán tampoco se quedó atrás. La 'Foquita' dejó en claro que, si alguna vez hubo bronca entre ambos, eso ya quedó atrás.

"Gracias Reimond por venir. Es verdad que había diferencias y que esto es un show. Hemos compartido con Reimond y con Raúl, que ha dirigido nuestras carreras de manera increíble, está presente en este momento especial. Hemos sido sus jugadores más especiales. Feliz de que estés aquí y que a todos nos vaya bien en la vida", dijo.

Así, Reimond Manco y Jefferson Farfán marcaron públicamente una nueva etapa tras años de diferencias, indirectas y cuestionamientos. Su reencuentro en Enfocados dejó claro que ambos decidieron dejar los problemas en el pasado y superar los malos entendidos.