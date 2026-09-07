Tabla y programación de la fecha 9 del Torneo Clausura: partidos, horarios y canales

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 continuará con la novena jornada, que se disputará del viernes 11 al domingo 12 de septiembre, con encuentros clave en la lucha por los primeros lugares de la tabla.

En la fecha anterior, Universitario sorprendió al empatar 2-2 ante Comerciantes Unidos en el estadio Monumental. Por su parte, Sporting Cristal volvió al triunfo tras golear 5-0 a Los Chankas en el Alberto Gallardo. En tanto, Alianza Lima continúa sin ganar y rescató un empate 1-1 frente a Juan Pablo II en Chongoyape.

Fecha 9 del Torneo Clausura 2026 (LFP)

Programación fecha 9 - actualizada

Viernes 11 de septiembre

UTC vs. Juan Pablo II (3:00 p.m.)

Cusco FC vs. FBC Melgar (7:00 p.m.)

Sábado 12 de septiembre

Los Chankas vs. FC Cajamarca (10:30 a.m.)

Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo (1:00 p.m.)

CD Moquegua vs. Sporting Cristal (3:15 p.m.)

ALIANZA LIMA VS. UNIVERSITARIO (8:00 p.m.)

Domingo 13 de septiembre

Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso (1:00 p.m.)

Atlético Grau vs. Alianza Atlético (3:15 p.m.)

Miércoles 23 de septiembre

ADT Tarma vs. Cienciano (3:00 p.m.)

Tabla de posiciones

Tras los resultados de la fecha anterior, Deportivo Garcilaso se mantiene como único líder con 19 puntos, seguido por Universitario con 17 y Alianza Atlético con 16 unidades. Más atrás aparecen Cusco FC (15), FBC Melgar y Sport Boys (14). En tanto, Sporting Cristal y Alianza Lima ocupan el séptimo y octavo lugar, respectivamente, con 13 puntos.

Tabla de posiciones Torneo Clausura - actualizada (fecha 8)

Tabla acumulada - actualizada

Por otro lado, en la tabla acumulada de la Liga 1, Alianza Lima se mantiene en el primer lugar con 53 puntos, aunque Universitario lo sigue con 46 unidades.

Sin embargo, el buen momento de Deportivo Garcilaso en el Clausura, junto con FBC Melgar y Cusco FC, le permitió superar a Los Chankas, que cerró el Apertura como subcampeón.

En tanto, Sport Boys y Sporting Cristal están fuera de las posiciones de clasificación a torneos internacionales, mientras que UTC y ADT ocupan momentáneamente los puestos de descenso directo.

Tabla de posiciones Acumulada - actualizada

¿Por dónde se van a transmitir los partidos?

Toda la novena fecha del Torneo Clausura, así como el campeonato en general, podrá ser disfrutada exclusivamente a través de L1 MAX. La señal estará disponible en DirecTV (canales 604 y 1604 HD), Movistar TV (canales 14 y 714 HD), Claro TV (canales 61 y 528 HD), Best Cable (canal 12) y Latin Cable (canales 23 y 40.3 HD).