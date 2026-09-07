Gianni Infantino volverá a postular para ser reelegido presidente de la FIFA en 2027

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Todo indica que Gianni Infantino no piensa soltar el timón de la FIFA por nada del mundo. El actual presidente se lanzará de nuevo a la reelección para el 2027, a pesar de la lluvia de críticas y al fuerte enfrentamiento que mantiene con varios directivos del fútbol internacional.

Gianni Infantino irá por la reelección en 2027

La cosa quedó bien clara este domingo gracias a un vocero de la FIFA, quien confirmó que la idea de Infantino sigue intacta: postular otra vez a las elecciones para continuar como presidente del máximo organismo del fútbol mundial.

"El presidente de la FIFA anunció en abril que se presentará a la reelección en 2027. Por supuesto, nada ha cambiado. El señor Infantino se presentará a la reelección", señaló el portavoz.

La aclaración llegó al toque, solo un día después de que Infantino no quisiera responder sobre su futuro allá en Polonia, donde andaba presente por el Mundial Femenino Sub-20.

Cuando le preguntaron directamente por una posible reelección, el suizo prefirió no entrar en detalles. "Habrá mucho que decir, pero habrá un lugar y un momento adecuados para hacerlo. No es hoy, ni es aquí", comentó.

Así que, aunque en ese momento quiso patear la pregunta para otro día, la FIFA ya se encargó de dejar el panorama bastante claro.

Críticas que complican el camino de Infantino

La nueva candidatura de Infantino llega en medio de una etapa bastante movida dentro de la FIFA. El presidente ha recibido críticas por su frustrado plan de vender a inversores privados partes de algunas competiciones de la organización, incluido el Mundial masculino.

Este tema encendió las alarmas en la UEFA, que no se quedó de brazos cruzados y amenazó de una con boicotear los eventos de la FIFA. Es más, trascendió que estaría preparando una demanda relacionada con estos planes de privatización por una presunta vulneración del deber fiduciario.

Por su parte, Infantino sostiene que no ha incumplido ninguna legislación. Además, la propia FIFA recurrió al sistema judicial estadounidense y acusó a integrantes de la UEFA de realizar una "campaña de desprestigio" en su contra.

Y el roche no termina ahí. La UEFA quiere que Infantino dé un paso al costado y también existe oposición en otras organizaciones, como la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la CONCACAF.

Pese a todo este panorama, Infantino todavía cuenta con un respaldo importante y mantiene firme su intención de volver a competir por el cargo.

¿Cuándo serán las elecciones de la FIFA?

Las elecciones están previstas para marzo de 2027, durante un congreso que se realizará en Marruecos. Los candidatos que quieran competir tendrán que inscribirse como máximo hasta el 18 de noviembre.

Mientras tanto, desde la UEFA están moviendo sus fichas con otras confederaciones para armar un candidato que le haga la contra a Infantino. Pero eso sí, su presidente, Aleksander Ceferin, ya salió a decir que él no va a ir a la pelea directa contra el suizo.

Así, Gianni Infantino volverá a postular para ser reelegido presidente de la FIFA en 2027, pese a las críticas de varias confederaciones. El suizo mantiene firme su candidatura para continuar al frente del fútbol mundial.