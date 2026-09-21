Paradeportista peruano Carlos Felipa gana medalla de oro en el Grand Prix de Cali

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El paradeportista peruano Carlos Felipa se consagró como campeón al obtener la medalla de oro durante la competencia de impulsión de bala en el Grand Prix de Paraatletismo Cali 2026.

El destacado representante nacional alcanzó una distancia oficial de 11.40 metros, estableciendo así una nueva marca personal dentro de su trayectoria deportiva internacional.

Esta competición internacional fue organizada conjuntamente por el World Para Athletics y la Federación Colombiana de Para Atletismo. Este logro representa una etapa importante en su preparación competitiva para los próximos Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028.

Felipa en el podio.

Progresión deportiva y respaldo del Estado

Carlos Felipa superó por exactos 36 centímetros los 11.04 metros conseguidos hace casi dos meses en la ciudad de Valledupar. Esta mejora sustancial refleja el trabajo que desarrolla a diario para mantener un buen nivel.

"Son 36 centímetros de progreso que representan mucho más que una marca, es el resultado de la disciplina, la constancia y el trabajo silencioso de cada día", expresó Carlos Felipa en su cuenta de Instagram.

Actualmente, el atleta nacional forma parte del Programa Lima 2027, una iniciativa gubernamental promovida por el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Este importante proyecto estratégico otorga diversas subvenciones económicas destinadas a financiar entrenamientos y múltiples competencias, para la preparación de los competidores peruanos en los Juegos Parapanamericanos Lima 2027.

Este programa del IPD beneficia directamente a más de ochenta deportistas y paradeportistas a nivel nacional. Gracias a dicho respaldo, los participantes peruanos mejorarían sus condiciones para afrontar desafíos que exige el calendario internacional.

Superación personal tras la tragedia en el VRAEM

En una publicación para el Instituto Peruano del Deporte, Felipa contó que tras perder la pierna izquierda en una emboscada terrorista en 2010, sus arraigados valores militares lo impulsaron a buscar un nuevo rumbo en el deporte adaptado.

"En realidad no conocía qué cosa era el deporte paralímpico, entonces comencé a buscar en internet e informarme cuáles eran las opciones para una persona con discapacidad que quiera hacer deporte, entonces encontré el deporte adaptado.

Elegir el paraatletismo no solo le otorgó medallas internacionales, sino también un propósito superior, la de inspirar a los demás. Hoy sus jornadas en el IPD cobran sentido al ver a jóvenes con discapacidad reflejarse en su ejemplo de superación.