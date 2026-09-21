Luis de la Fuente seguirá con la Selección de España: DT campeón del mundo renovó contrato, ¿hasta cuándo?

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Hay Luis de la Fuente para rato en la Selección de España tras el visto bueno de la RFEF para alargarle el contrato. El DT campeón del mundo seguirá moviendo los hilos de la Roja, con la mira puesta en el Mundial del 2030 y la Eurocopa 2032, dos grandes desafíos.

Luis de la Fuente renovó con España

La junta directiva de la RFEF alargó el contrato a Luis de la Fuente como estratega de España hasta el 2032. De esta manera, el proyecto que prendió motores en diciembre del 2022 tendrá continuidad durante los próximos años.

De la Fuente asumió oficialmente el cargo el 12 de diciembre de ese año y, con esta ampliación contractual, podría completar una década al frente de la selección española.

El nuevo vínculo también contempla una etapa cargada de retos. España tendrá como uno de sus principales objetivos el Mundial de 2030, torneo que organizará junto con Marruecos y Portugal. Después llegará la Eurocopa de 2032, por lo que el entrenador tendrá un calendario importante por delante.

Si permanece durante todo este periodo, De la Fuente se convertirá en uno de los seleccionadores con mayor permanencia en la historia de España. Solo quedaría por encima el húngaro Ladislao Kubala, quien dirigió a la selección durante diez años, ocho meses y tres días, entre 1969 y 1980.

Luis de la Fuente seguirá con la Selección de España

Luis de la Fuente y sus tres títulos

El respaldo a Luis de la Fuente también tiene sustento en los resultados que consiguió desde que asumió el cargo. El entrenador ya encabeza la clasificación histórica de seleccionadores españoles con más títulos oficiales conquistados.

En su palmarés aparecen tres trofeos con la Roja: la Liga de Naciones de 2023, la Eurocopa de 2024 y el reciente Mundial, convirtiéndose en el único técnico en la historia de la selección española que ha conseguido esas tres coronas.

De pasada, la RFEF también aseguró a Jesús Velasco como estratega de la selección de futsal. Le extendieron la firma hasta el 2029, luego de coronarse campeón de la Eurocopa en febrero tumbándose a Portugal en la final.

Así, Luis de la Fuente seguirá con la Selección de España hasta 2032, luego de que la RFEF aprobara la renovación del DT campeón del mundo. Su continuidad abarcará el Mundial de 2030 y la Eurocopa de 2032, extendiendo un ciclo que comenzó en diciembre de 2022.