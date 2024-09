Christofer Gonzales reveló estar arrepentido de fichar por la 'U': "Siempre quise volver a La Florida"

Christofer Gonzales recientemente conversó largamente con un programa de YouTube donde reveló su sentir sobre su criticado paso por Universitario y su posterior fichaje por Sporting Cristal. Como se recuerda, el volante pegó la vuelta al fútbol peruano luego de actuar en el fútbol árabe por más de dos temporadas.

En el elenco crema, 'Canchita' fue duramente cuestionado por los hinchas al no mostrar el nivel que lo llevó a ser parte de la Selección Peruana y de jugar en el extranjero. Incluso, el propio entrenador de los merengues, Fabián Bustos, cuestionó su accionar dentro del campo de juego demostrando que ambos no se llevaban de la mejor manera.

Como era de esperarse, este tema fue abordado en dicha entrevista para YouTube donde Christofer Gonzales habló sin reparos sobre dicha situación. Sus palabras fueron claras, pues Canchita señaló que su deseo siempre fue volver a vestir la camiseta de Sporting Cristal si en caso se daba su regreso al fútbol peruano.

A su vez, el hoy atacante bajopontino no pasó por alto la oportunidad de agradecer a Universitario por el esfuerzo que hizo de ficharlo en este 2024 que significa un año tan especial para el club.

"Sinceramente, mi expectativa era otra, yo siempre quise regresar a Sporting Cristal, desde que me dijeron para volver a Perú, yo siempre quise regresar ahí. No quiero ser malagradecido (con Universitario), sin duda estoy agradecido porque es el lugar del que salí, donde debuté y siempre tiene que haber una agradecimiento a la institución pero donde yo siempre quise volver es a La Florida", indicó.

"Como profesional siempre voy a dar todo de mí en el lugar donde me toque ir, en el lugar donde me toque estar. Mi último año ahí había sido en 2015, el regresar a la 'U' era como 'ok, todo empieza de nuevo, a qué juega el equipo, a qué identidad'. Y yo ya estaba acostumbrado y con el sentido de pertenencia a Sporting Cristal. Yo dije que ellos iban a tener la prioridad y por eso siempre lo voy a decir, es mi lugar", añadió para el programa de Darinka Zaumaeta.