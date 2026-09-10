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¡A triunfar peruanos!

Cienciano vs. Montevideo City Torque EN VIVO: hora y dónde ver el partido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Cienciano y Montevideo City Torque se enfrentan este jueves por los cuartos de final de ida de la Copa Sudamericana 2026. En la siguiente nota conoce todos los pormenores del partido como la hora y dónde verlo en vivo.

Cienciano y Montevideo City chocan por los 4tos de final de la Sudamericana
Cienciano y Montevideo City chocan por los 4tos de final de la Sudamericana (Composición Exitosa)

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 10/09/2026

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La mística copera vuelve al Perú. Cienciano protaginizará lo que promete ser un encuentro electrizante ante Montevideo City Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. En la siguiente conoce todos los pormenores como la hora y dónde ver el partido.

Cienciano vs. Montevideo City Torque: ¿a qué hora jugarán?

El cuadro cusqueño y su similar de Uruguay se enfrentarán este jueves 9 de septiembre a partir de las 7:30 p.m. El 'Papá' abrirá las puertas del estadio Inca Garcilaso de la Vega para medirse ante Montevideo City Torque, en el choque de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. 

El elenco cusqueño saldrá con la obligación de maximizar su localía y conseguir una diferencia tranquilizadora antes de resolver la llave en territorio uruguayo. El plantel dirigido por Horacio Melgarejo es consciente de que los 3.400 metros de altitud deben ser su principal aliado estratégico. 

Cienciano llega a esta instancia del torneo continental después de varios años y con confianza debido a que goleó 5-2 a FC Cajamarca en el Clausura, por lo que no quiere desaprovechar la oportunidad de conseguir el boleto a las semifinales. Es por ello que con la consigna de salir a ganar el entrenador del club cusqueño alistaría una oncena de corte ofensivo muy similar al que disputó la goleada 6-1 ante Botafogo.

En ese esquema, la jerarquía de Carlos Garcés en el área contraria y el desequilibrio individual de Alejandro Hohberg por las bandas asoman como las principales armas de los imperiales para vulnerar la zaga visitante. Sin embargo, para esta contienda no contará con Gerson Barreto por acumulación de tarjetas amarillas.

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Por su parte, el conjunto charrúa llega al Cusco decidido a prolongar su histórica campaña continental. El director técnico Marcelo Méndez planteará un cerrojo defensivo capaz de administrar el desgaste físico, apelando a transiciones rápidas y contragolpes letales para dar el golpe. Ubicado en el sexto casillero del certamen local uruguayo, City Torque buscará neutralizar la presión y dejar la serie abierta para la vuelta en Montevideo.

Cienciano vs. Montevideo City Torque: ¿dónde ver en vivo el partido?

Los aficionados peruanos podrán disfrutar del encuentro entre Cienciano y Montevideo City Torque a través de la señal de DirecTV Sports y Paramount+. En caso no puedas acceder a dichos servicios, podrás seguir la cobertura mediante la transmisión radial de Exitosa.

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En síntesis, Cienciano y Montevideo City Torque se enfrentarán este jueves desde las 7:30 p.m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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