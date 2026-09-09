Lionel Messi podría comprar un club de la Segunda División de España

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El lado empresarial de Lionel Messi vuelve a dar que hablar y esta vez apunta directamente al fútbol español. La 'Pulga' estaría muy cerca de comprar un club de la Segunda División de España, luego de alcanzar un principio de acuerdo por el Club Deportivo Eldense.

Eldense, cada vez más cerca de Messi

La noticia empezó a correr en las últimas horas a través de distintos medios españoles, pero tomó más fuerza cuando Rubén Alfaro, alcalde de Elda, confirmó que las conversaciones avanzaron y que ya existe un principio de acuerdo para la operación.

"Esta misma noche nos han confirmado que ya hay un principio de acuerdo. Pero en este momento debemos mostrar la prudencia que requieren estas situaciones y esperar a ver si finalmente la operación llega a término", declaró el burgomaestre en una rueda de prensa, según recogió la Cadena Ser.

El propio alcalde también contó que ya tuvo conversaciones con personas del entorno de Lionel Messi y destacó el interés del argentino por apostar por el club y por la ciudad.

"Tenemos que sentirnos, una vez más, orgullosos de nuestra ciudad y del club de fútbol que nos representa, el Eldense, porque el hecho de que una figura como Leo Messi se fije en nosotros y tenga la intención de apostar por el club y por Elda es, obviamente, una noticia espectacular", expresó.

Eso sí, todavía no hay que sacar las copas. La operación necesita pasar por varios trámites legales y contractuales, además de recibir la autorización del Consejo Superior de Deportes de España.

También deberá completarse un proceso de revisión conocido como "due diligence", que servirá para revisar la situación económica, jurídica y contractual de la institución.

De acuerdo con los reportes publicados en España, Messi adquiriría el 100 % de las acciones y lo haría sin la participación de terceros. Es decir, si todo camina como está previsto, la 'Pulga' sería el máximo accionista del Eldense.

Messi y su imperio futbolístico

Si se concreta la compra, Messi sumaría al Eldense a sus proyectos futbolísticos, entre ellos el Inter Miami, el Deportivo LSM de Luis Suárez en Uruguay, Leones de Rosario en Argentina y la UE Cornellà de España.

Cabe recalcar que el Eldense regresó a la Segunda División en la temporada 2025-26, luego de conseguir el ascenso en 2023 y perder la categoría apenas un año después.

Así, Lionel Messi podría comprar un club de la Segunda División de España y convertir al Eldense en una nueva pieza de su proyecto futbolístico.