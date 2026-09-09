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Reafirma su capacidad

De Universitario y la Bicolor a Uruguay: Jorge Fossati destaca en Liverpool tras su etapa en el fútbol peruano

Tras cerrar su ciclo en el fútbol peruano, el estratega uruguayo, Jorge Fossati, asume el mando de Liverpool de su país y lo ubica en la cima del Torneo Clausura.

Jorge Fossati destaca en Liverpool de Uruguay.
Jorge Fossati destaca en Liverpool de Uruguay. (Composición: Exitosa)

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 09/09/2026

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Jorge Fossati atraviesa un presente destacado en el balompié de Uruguay al conducir al Liverpool Fútbol Club a los primeros lugares del campeonato local. Tras cerrar su ciclo en el fútbol peruano, donde dejó un registro histórico en la conducción de Universitario de Deportes, el estratega charrúa asumió la dirección técnica de la escuadra negriazul para consolidar un proyecto deportivo caracterizado por la regularidad de resultados, el orden táctico y un arranque efectivo en la competición profesional.

Liderazgo invicto en el Torneo Clausura y la recuperación deportiva

El inicio del Torneo Clausura ubica al conjunto dirigido por Jorge Fossati en la cima de la tabla de posiciones gracias a un balance estadístico positivo. En las primeras cinco jornadas del certamen, la escuadra negriazul acumula cuatro victorias y un empate, sumando un total de 13 unidades que la posicionan como líder solitario por encima de rivales directos como Montevideo City Torque y Cerro.

Este rendimiento refleja una evolución sostenida respecto a la etapa previa de la temporada nacional. Durante el Torneo Apertura, el entrenador uruguayo tomó el mando de la plantilla con la competencia iniciada, logrando estabilizar la dinámica colectiva para finalizar en la novena casilla con 20 puntos, tras registrar cinco triunfos, cinco igualdades y cinco derrotas.

La efectividad mostrada en las jornadas iniciales ha generado expectativas favorables entre los simpatizantes del club de Montevideo. La capacidad del cuerpo técnico para mantener el equilibrio entre el bloque defensivo y la efectividad en ataque proyecta a Liverpool como uno de los candidatos a pelear por el título de la temporada.

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El antecedente de éxito de Jorge Fossati en el fútbol peruano y el estilo táctico

La actualidad del estratega en el ámbito sudamericano respalda los antecedentes acumulados durante su paso por la Liga 1 del Perú. Su arribo a Universitario de Deportes en la temporada 2023 significó la consecución del campeonato nacional, implementando un sistema táctico con línea de tres defensores que devolvió el título a la institución limeña tras varios años de sequía.

Luego de una pausa en el club para asumir otros retos profesionales, la dirigencia crema concretó su retorno para el desarrollo del torneo 2025. En dicha campaña, Fossati volvió a conseguir el campeonato nacional con el equipo merengue, logrando el tricampeonato para la institución antes de concluir de forma definitiva su vínculo con la escuadra peruana al inicio del siguiente ciclo deportivo.

La metodología de trabajo demostrada en la capital peruana mantiene vigencia en la gestión actual del DT charrúa. El orden disciplinario, la lectura de los momentos del partido y la consolidación de grupos competitivos constituyen la base del rendimiento que hoy ubica a su equipo en la vanguardia del torneo de Primera División.

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En ese sentido, Jorge Fossati reafirma su capacidad para estructurar equipos competitivos en la región, trasladando la eficacia demostrada en su paso por Universitario hacia el fútbol de su país.

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