Perú y el puntazo para el recuerdo ante Argentina en el Sudamericano de Vóley 2026

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Perú y Argentina protagonizaron un partidazo en el Sudamericano de Vóley 2026. Aunque la Bicolor terminó perdiendo, las dirigidas por Antonio Rizola dejaron una muestra clarita de su actitud en una jugada del cuarto set que terminó en un puntazo para el recuerdo.

Perú no bajó los brazos ante Argentina

El marcador estaba 24-23 a favor de Argentina en el cuarto set. Las 'Panteras' tenían el partido prácticamente servido, pues un punto más les daba la victoria. Pero Perú no estaba dispuesto a bajar los brazos y buscaba a como dé lugar estirar el encuentro hasta el quinto parcial.

Llegó el saque de Claudia Palza, quien mandó la pelota al fondo de la cancha. La líbero argentina Agostina Pelozo recibió con dificultad y la jugada continuó.

Victoria Mayer levantó por el centro para Candelaria Herrera, quien intentó definir, pero Kiara Montes apareció lanzándose al piso para evitar que la pelota tocara el suelo.

Coraima Gómez levantó rápidamente para Brenda Lobatón. La atacante decidió tocar la pelota con suavidad para darle tiempo al equipo peruano de acomodarse. La acción se volvió un verdadero intercambio de salvadas y ataques, de esos que hacen que uno ni respire frente al televisor.

Argentina volvió a buscar a Bianca Cugno. La atacante metió un remate fuerte, pero Brenda Lobatón logró controlarlo con los dos brazos. La pelota salió larga y Claudia Palza tuvo que correr fuera de la cancha para mantenerla viva.

Perú y el puntazo para el recuerdo

La jugada parecía no tener cuándo acabar. Brenda Lobatón volvió a pasar la pelota sin mucha potencia y Argentina insistió nuevamente con Bianca Cugno. Esta vez, Yadhira Anchante metió los brazos para salvar el ataque.

Pero la pelota volvió a quedar complicada. Kiara Montes salió disparada hasta cerca de los banners para rescatarla y mantener con vida a Perú. Anchante completó la acción y mandó el balón al otro lado.

El Maracanãzinho literalmente explotó. Las tribunas se llenaron de gritos y hasta en la cabina de transmisión de Latina se sintió la tensión del momento, al punto de que un comentarista terminó dejando caer el micrófono.

Argentina volvió a atacar, pero Anchante apareció otra vez desde el piso para salvar la pelota. Coraima Gómez armó para Lobatón y Brenda, esta vez sí, metió un remate con toda la fuerza. El ataque provocó el error de la líbero argentina y el punto terminó siendo peruano.

Perú había conseguido lo que parecía dificilísimo: igualar el cuarto set cuando estaba contra las cuerdas. Las jugadoras celebraron con todo, Antonio Rizola agitó los puños desde la zona técnica y los hinchas brasileños se pusieron de pie para festejar el puntazo peruano.

Aunque finalmente Argentina se quedó con el partido, aquella acción quedó como una muestra de la garra de la Bicolor, que llegó al Sudamericano con la mirada puesta en los cupos al Mundial.

Así, pese a la derrota ante Argentina, Perú dejó un puntazo para el recuerdo en el Sudamericano de Vóley 2026. La reacción de las jugadoras, las salvadas de Kiara Montes, Yadhira Anchante y el remate de Brenda Lobatón resumieron la garra con la que la Bicolor afrontó el encuentro.