Liverpool remonta con magistral golazo de Mac Allister y vence 2-1 al Atlético de Madrid

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Anfield volvió a vestirse con sus mejores galas para albergar un electrizante duelo de la élite europea. En una contienda marcada por la intensidad y el despliegue táctico, el Liverpool vino de atrás para imponerse 2-1 sobre el Atlético de Madrid en el debut de ambos conjuntos en la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27.

El planteamiento inicial del cuadro colchonero puso en aprietos al equipo local, pero el empuje colectivo y la jerarquía individual terminaron sellando una noche memorable para la marea roja.

La pincelada de Julián Álvarez y la inmediata respuesta de Szoboszlai

El esquema dispuesto por Diego Simeone surtió efecto temprano en el compromiso. Transcurría el minuto 17 cuando el delantero argentino Julián Álvarez frotó la lámpara y filtró un magistral pase en profundidad para la proyección de Marcos Llorente, quien definió con precisión de zurda para silenciar el feudo británico y decretar el 0-1 momentáneo.

🇦🇷😮‍💨 QUÉ ASISTENCIA DE JULIÁN ÁLVAREZ PARA EL 1-0 DEL ATLETI EN ANFIELD. pic.twitter.com/3289ELFm1L https://t.co/fiezqTrsG6 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 9, 2026

A pesar del golpe, la escuadra dirigida por Arne Slot no se desmoronó y asumió el control de la posesión para acorralar a la muralla rojiblanca. La recompensa a la insistencia llegó sobre los 40 minutos, cuando el húngaro Dominik Szoboszlai aprovechó una habilitación dentro del área del uruguayo Ronald Araújo para sacar un disparo raso y ajustado al palo izquierdo de Jan Oblak, enviando el partido al descanso con tablas en el marcador.

🇺🇾🔥🇭🇺 ASISTENCIA DE TACO DE RONALD ARAÚJO Y SZOBOSZLAI EMPATA EL PARTIDO. pic.twitter.com/80x5y1NVCQ https://t.co/AiYyAVF2Go — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 9, 2026

Zurdazo de Alexis Mac Allister desató la euforia en Anfield

La remontada definitiva se gestó apenas iniciada la parte complementaria. A los 40 minutos del encuentro, Alexander Isak combinó en la frontal del área con Alexis Mac Allister; el mediocampista argentino perfiló el cuerpo sin dudarlo dos veces y sacó un violento latigazo de zurda directo al ángulo inferior, dejando sin respuesta al golero esloveno. El '10' de los Reds coronó su impecable actuación siendo sustituido bajo una estruendosa ovación.

Esta victoria en la jornada inaugural ratifica la fortaleza del Liverpool en su templo continental, demostrando temple para sobreponerse a la adversidad ante un rival de máximo nivel competitivo.

Mientras el Atlético de Madrid buscará reponerse de este tropezón en la siguiente fecha, la escuadra inglesa inicia su camino europeo a paso firme, impulsada por la contundencia de sus referentes y la magia inagotable de sus noches continentales.