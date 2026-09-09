Futbolista argentino fue expulsado de por vida tras agredir a juez de línea y dejó a su club fuera del torneo

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un partido entre Racing y San Miguel terminó suspendido luego de que un futbolista del equipo visitante agrediera al juez de línea Pablo Javier Valles. El hecho ocurrió en el predio Tita Mattiussi, en Avellaneda, cuando el marcador estaba igualado 3-3 durante el segundo tiempo.

Agresión ocurrió tras una decisión arbitral

El episodio se produjo a los 23 minutos del segundo tiempo, cuando Valles levantó el banderín para señalar una infracción contra un jugador de Racing. El futbolista Raúl Hernán María García se dirigió hacia el asistente y lo golpeó en el rostro.

Tras recibir el impacto, Valles quedó tendido sobre el campo de juego y posteriormente fue trasladado al Hospital Presidente Perón de Avellaneda. Los estudios médicos detectaron una fractura de tabique nasal y contusiones, por lo que permaneció internado durante la noche.

El árbitro principal, Pablo Diéguez, decidió suspender definitivamente el encuentro después de la agresión. La terna arbitral debía elaborar un informe sobre lo ocurrido para que las autoridades disciplinarias evaluaran posteriormente las medidas correspondientes.

"Nosotros venimos a trabajar acá. Aunque tengamos un error, que es involuntario, no justifica ninguna acción física", indicó.

La denuncia presentada por Valles derivó además en una causa penal en la UFI 1 de Avellaneda, inicialmente bajo la figura de lesiones leves. La investigación contempla las actuaciones policiales y el relato presentado por el árbitro asistente.

🚨🇦🇷 BRUTAL AGRESIÓN EN EL SENIOR DE RACING - SAN MIGUEL



Durante el partido disputado entre en el Tita Mattiussi, un jugador del Trueno Verde le dio un salvaje golpe en la cara al asistente Pablo Valles, que necesitó asistencia médica. pic.twitter.com/FRKmimwP8K — Diario Olé (@DiarioOle) September 8, 2026

Expulsión de por vida para el jugador

La Liga Senior del Fútbol Argentino aplicó una sanción definitiva contra García y determinó su expulsión de por vida de las competencias, torneos y actividades organizadas por la entidad. San Miguel también fue apartado de las competencias oficiales por lo que resta de la temporada.

El equipo Senior de San Miguel publicó un comunicado en el que pidió disculpas por la agresión y señaló que el jugador reconoció su responsabilidad. La institución también manifestó su rechazo a cualquier acto de violencia dentro de una cancha.

"El propio jugador es el primero en reconocer su error, se encuentra profundamente arrepentido por lo sucedido y entiende que este tipo de reacciones no pueden volver a repetirse", señaló el equipo.

El caso quedó acompañado por actuaciones policiales y judiciales mientras las autoridades de la competencia analizan los hechos. La agresión al juez de línea, la expulsión permanente de Raúl García y la salida de San Miguel del torneo marcaron el cierre del partido Senior disputado en Avellaneda.