Jean Ferrari confirmó la ciudad de altura donde la selección peruana jugaría un amistoso

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana ya viene pensando en lo que se viene y, de acuerdo con Jean Ferrari, desde la interna de la FPF ya evalúan una ciudad de altura para disputar un amistoso. La idea es poner a prueba al equipo en estas condiciones antes de afrontar los próximos retos oficiales.

Selección peruana busca jugar en altura

A puertas de los próximos amistosos de la selección peruana, en la FPF ya vienen moviendo sus fichas para definir dónde jugará el equipo en noviembre. Y aunque todavía no hay rival confirmado, sí apareció una opción que llama bastante la atención: Arequipa.

🚨 La selección peruana 🇵🇪 podría jugar un partido amistoso en Arequipa | Jean Ferrari confirma en @futbol_satelite que la gira asiática de Noviembre queda descartada (Japón 🇯🇵 ya anunció a sus rivales y Perú no está entre ellos) y surgen posibilidades:



1. Dos partidos amistosos... pic.twitter.com/jKprVO63LC — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) September 8, 2026

Jean Ferrari explicó que todavía se están evaluando distintas posibilidades para esa fecha. Incluso existe la alternativa de jugar un partido en Perú o disputar una serie de ida y vuelta contra otra selección sudamericana. Lo que ya quedó descartado es la posibilidad de viajar a Asia.

"En noviembre todavía estamos evaluando posibilidades. Está la chance de poder jugar en Perú, también hay una opción de jugar un partido de ida y vuelta con un equipo sudamericano. Eso sí, descartamos ya lo de Asia, no se presentaron las condiciones para poder hacerlo", comentó Ferrari en el programa Fútbol Satélite.

Pero la cosa no quedó ahí. Jean Ferrari también contó que el comando técnico encabezado por Mano Menezes quiere aprovechar estos partidos para hacer pruebas en ciudades de altura. Y ahí es donde Arequipa empezó a ganar terreno.

"El comando técnico también está buscando hacer pruebas de poder jugar en la altura, entonces estamos evaluando la posibilidad de jugar en Arequipa", expresó Ferrari.

Cusco y Puno, con problemas de disponibilidad

La idea de jugar en altura ya está dentro de la planificación de la selección peruana. La FPF oficializó al Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco y al Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno como sedes para las próximas Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Sin embargo, para noviembre la situación no sería tan sencilla. Puno todavía no tendría las condiciones necesarias para recibir al equipo y Cusco también tendría una complicación por las fechas en las que el Papa estaría llegando a la ciudad.

Ante este panorama, el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa, aparece como una alternativa concreta para que la Bicolor pruebe su estrategia en altura.

"En Puno todavía las condiciones no se pueden dar y en Cusco tenemos entendido que el Papa está yendo en esas fechas. Si se nos complica lo de Cusco, jugar en Arequipa es una alternativa concreta", señaló Jean Ferrari.

Así, Jean Ferrari confirmó que Arequipa es una alternativa concreta para que la selección peruana juegue un amistoso en noviembre y pruebe su rendimiento en la altura.