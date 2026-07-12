¿Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026?: Horas y canales para ver los partidos

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ingresó a su etapa más decisiva, y ahora solo quedan cuatro selecciones capaces de poder levantar el trofeo más anhelado del fútbol. Francia fue la primera en asegurar su boleto ganándole a Marruecos (2-0). España hizo lo propio venciendo en los últimos minutos a Bélgica (2-1). En tanto, Inglaterra y Argentina salieron airosos en el tiempo extra ante Noruega (2-1) y Suiza (3-1), respectivamente.

En esta nota, Exitosa te cuenta quiénes se enfrentan, a qué hora, en qué canales para sintonizarlos MINUTO A MINUTO EN VIVO, en horario peruano.

Cruces con historia

El primer duelo será entre Francia y España, un clásico del futbol europeo. Quienes solo se enfrentaron una vez en Copas del Mundo, aquella vez fue triunfo francés por 3-1 en octavos de final del Mundial de Alemania 2006. Mientras que el segundo compromiso será Inglaterra contra la vigente campeona, Argentina. Entre británicos y sudamericanos hay un historial de cinco encuentros previos, muchos de ellos memorables, donde el saldo es a favor de los primeros.

Francia vs. España: Día, hora y canales

Este esperado enfrentamiento se tiene programado a disputarse este martes 14 de julio. 'Los Galos' y 'La Furia Roja' se verán las caras en el AT&T Stadium en Dallas, Texas a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana). Se transmitirá por la señal exclusiva de Dsports (canales 610 y 1610 HD), América TV (canal 4) de señal abierta y la plataforma online de DGO (DirecTV) y Paramount +.

Inglaterra vs. Argentina: Día, hora y canales

Este encuentro casi bélico se dará el día siguiente, el miercoles 15 de julio. 'Los Tres Leones' y 'La Albiceleste' se medirán en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia desde las 2:00 p.m. (hora peruana). Se podrá ver por medio de la señal de Dsports (canales 610 y 1610 HD), América TV (canal 4) de señal abierta y la plataforma online de DGO (DirecTV) y Paramount +.

Los mejores 4 en semifinales

Si bien, estamos hablando de posiblemente los mejores cuatro equipos de este edición mundialista, es la primera y única vez que las cuatro selecciones mejor ubicadas del Ranking FIFA estarán en las semifinales de la Copa del Mundo. Este dato lo alcanza el conocido estadístico de fútbol, el español Mister Chip, quien recalca la rivalidad que hay en cada llave.

ARG 🇦🇷 3-1 🇨🇭 SUI (FT) - Por PRIMERA VEZ en TODA la historia de la Copa del Mundo, las 4 selecciones semifinalistas son las 4 primeras del ranking FIFA. Se vienen dos clásicos:



España 🇪🇸 - Francia 🇫🇷 (14 de julio)

Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - Argentina 🇦🇷 (15 de julio)



Se puede escribir un... — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 12, 2026

Las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA están a la vuelta de la esquina. España jugará contra Francia, y del otro lado un duelo que es más que solo fútbol, Inglaterra frente a Argentina. Conoce los horarios, canales y plataformas online para que no te pierdas las definiciones por encontrar a los finalistas de esta edicion 2026. En Exitosa podrás sintonizarlos EN VIVO y MINUTO A MINUTO.