Drama en la UFC: Conor McGregor se lesiona su rodilla y pierde ante Max Holloway en solo 20 segundos

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El esperado regreso de Conor McGregor al octágono terminó de la peor manera posible. El irlandés a penas pudo estar 20 segundos frente a Max Holloway antes de que el árbitro detuviera la pelea por una lesión sufrida al inicio de su enfrentamiento.

'The Notorious' inició el combate lanzando una patada voladora a su rival, pero su caída fue de la peor manera posible; lo que no le permitió continuar y obligó al árbitro detener el combate dando como ganador a Max Holloway por nocaut técnico.

Un final para el olvido

Mcgregor, quien no competía profesionalmente desde hace más de cinco años, abandonó el ring cojeando y sin hacer comentarios, con un balance que ahora es de 22 victorias y 7 derrotas. Horas después, rompió su silencio en redes sociales para expresar su frustración y confirmar que la lesión fue completamente inesperada.

" Mi rodilla quedó destrozada. No tenía ninguna lesión al llegar a la pelea. Estuve lanzando patadas, durante toda la preparación y también entre bastidores antes del combate. Solo puedo describirlo como un infierno", explicó

My head gasket is gone. Destroyed. I had no injury / injuries going into the fight. I was throwing kicks, planted and jumping, all throughout camp as well as backstage before the fight. This came out of nowhere. I am beyond dark here. I can only describe it as hell. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2026 Lee también Inglaterra ELIMINA a Haaland y Noruega: gana 2-1 y pasa a semifinales del Mundial 2026

La sorpresa y el dolor anímico fueron evidentes en sus palabras, el irlandés confesó sentirse hundido por la inesperada decisión en una noche que debía haber significado su gran regreso a la élite de las artes marciales mixtas.

Una lesión de gravedad

El equipo de retransmisión de la UFC confirmó que McGregor había sufrido una "lesión interna en su rodilla derecha" como consecuencia de la acción pero fue el presidente de la UFC, Dana White quién explicó que la lesión se trataría de una posible rotura de ligamentos cruzados.

De igual manera, el irlandés deberá pasar ahora las pruebas pertinentes, para poder comprobar el tipo de lesión que tendría, después de haber tenido uno de los combates más decepcionantes de la historia.

Termina mal la noche para McGregor ☘️#UFC329 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/YB3l8ckhB0 — UFC Español (@UFCEspanol) July 12, 2026

Quiere repetir el combate

Pese al desenlace, Holloway quiso reconocer el esfuerzo de su rival tras un regreso tan accidentado, además aseguró que de volver a repetir el combate, estaría encantado de hacerlo.

"Le mando mis plegarías y le deseo una pronta recuperación. Había mucho hype para esta pelea, y es lo que hay, una pena. Habrá que volver a organizarla. Una más para todos los chicos que se lo merecen" aseguró

La UFC soñaba con una noche histórica y lo que el público obtuvo fue una lucha para el olvido, así termina uno de los regresos más esperados de la última década ya que lo que debía ser una celebración terminó siendo una despedida amarga.