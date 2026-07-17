Didier Deschamps se despide de Francia previo al partido por el tercer lugar del Mundial 2026

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El partido por el tercer lugar del Mundial 2026 se ha vuelto un partido incómodo para Didier Deschamps ya que no logró llevar a Francia a disputar la final del Mundial 2026, pese a ello será su último partido con el combinado Bleu, en el que tratará de cerrar un gran ciclo en esta Copa del Mundo.

Una despedida un poco rota

El entrenador no quiso entrar en detalles, pero al final dejó entrever que hay jugadores que no serán tomados en cuenta por cuestiones físicas y hay otros que por temas personales tampoco jugarán.

"No voy a adentrarme, con todos los minutos del último entrenamiento sabremos quién será titular, he hablado con todos los jugadores. No quiero traicionar, ni divulgar lo que me han comentado. Hoy cuento con todos los elementos, pero sí sé que algunos no pueden jugar y algunos tienen otros motivos", comentó.

Deschamps tendrá su último juego como entrenador de la Selección de Francia. Arribó en 2012 y en Rusia 2018 llegó al clímax con este equipo ganando la Copa del Mundo. También ganó la UEFA Nations League 2020-2021, pero ya no pudo sumar más éxitos con un equipo plagado de estrellas. Esa situación le generó muchas críticas, principalmente con los medios de comunicación locales.

"Es el último juego y no quiero que nadie lloré, la selección la voy a echar de menos, he tenido el gran privilegio de llevar esta camiseta. Hemos llegado a término y la vida sigue adelante. No sé lo que me depare el futuro, sé que será un futuro muy bueno", añadió

"Lo mejor para Francia e Inglaterra sería que este partido no existiera" 🗣️



El sincericidio de Didier Deschamps ante del encuentro por el tercer puesto. pic.twitter.com/xz2mUt8Pv0 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 17, 2026

Misión final en Miami

Aunque reconoció su decepción por no haber podido llegar a la final, Deschamps exigió profesionalismo absoluto a sus jugadores para el próximo partido contra Inglaterra.

"Inglaterra no quería jugar este partido, y nosotros tampoco, pero la verdad es que había un objetivo, había un partido por delante". puntualizó

El partido por el tercer puesto suele considerarse un "premio de consolación" no deseado, pero para Deschamps es su última oportunidad de estar junto a la generación de jugadores que ha formado con tanto esmero. Será una despedida solemne para alguien que ha dedicado su juventud a vestir la camiseta azulgrana.

La Federación Francesa de Fútbol todavía no se pronuncia sobre el futuro del banquillo de la selección de Francia; sin embargo, medios franceses señalan que Zinedine Zidane tomaría las riendas del combinado Bleu después del Mundial 2026. El acuerdo se encontraría en su etapa final y Zizou ya habría definido a su equipo de trabajo.