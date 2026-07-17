RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Muy incómodo

Didier Deschamps se despide de Francia previo al partido por el tercer lugar del Mundial 2026

El seleccionador galo ha confirmado que el partido por el tercer puesto contra Inglaterra será el capítulo final de sus 15 años al frente de la selección francesa, poniendo fin a una época dorada del fútbol francés.

Didier Deschamps se despedirá de la selección francesa mañana.
Didier Deschamps se despedirá de la selección francesa mañana. (Difusión)

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 17/07/2026

Síguenos en Google News Google News

El partido por el tercer lugar del Mundial 2026 se ha vuelto un partido incómodo para Didier Deschamps ya que no logró llevar a Francia a disputar la final del Mundial 2026, pese a ello será su último partido con el combinado Bleu, en el que tratará de cerrar un gran ciclo en esta Copa del Mundo.

Una despedida un poco rota

El entrenador no quiso entrar en detalles, pero al final dejó entrever que hay jugadores que no serán tomados en cuenta por cuestiones físicas y hay otros que por temas personales tampoco jugarán.

"No voy a adentrarme, con todos los minutos del último entrenamiento sabremos quién será titular, he hablado con todos los jugadores. No quiero traicionar, ni divulgar lo que me han comentado. Hoy cuento con todos los elementos, pero sí sé que algunos no pueden jugar y algunos tienen otros motivos", comentó.

Deschamps tendrá su último juego como entrenador de la Selección de Francia. Arribó en 2012 y en Rusia 2018 llegó al clímax con este equipo ganando la Copa del Mundo. También ganó la UEFA Nations League 2020-2021, pero ya no pudo sumar más éxitos con un equipo plagado de estrellas. Esa situación le generó muchas críticas, principalmente con los medios de comunicación locales.

"Es el último juego y no quiero que nadie lloré, la selección la voy a echar de menos, he tenido el gran privilegio de llevar esta camiseta. Hemos llegado a término y la vida sigue adelante. No sé lo que me depare el futuro, sé que será un futuro muy bueno", añadió

Mundial 2026: Show de medio tiempo de la final ya no será de 30 minutos, FIFA confirma reducción
Lee también

Mundial 2026: Show de medio tiempo de la final ya no será de 30 minutos, FIFA confirma reducción

Misión final en Miami

Aunque reconoció su decepción por no haber podido llegar a la final, Deschamps exigió profesionalismo absoluto a sus jugadores para el próximo partido contra Inglaterra

"Inglaterra no quería jugar este partido, y nosotros tampoco, pero la verdad es que había un objetivo, había un partido por delante". puntualizó

FIFA confirma indumentaria que usarán Argentina y España en la final del Mundial: Guiño a Qatar 2022 de la "Scaloneta"
Lee también

FIFA confirma indumentaria que usarán Argentina y España en la final del Mundial: Guiño a Qatar 2022 de la "Scaloneta"

El partido por el tercer puesto suele considerarse un "premio de consolación" no deseado, pero para Deschamps es su última oportunidad de estar junto a la generación de jugadores que ha formado con tanto esmero. Será una despedida solemne para alguien que ha dedicado su juventud a vestir la camiseta azulgrana.

La Federación Francesa de Fútbol todavía no se pronuncia sobre el futuro del banquillo de la selección de Francia; sin embargo, medios franceses señalan que Zinedine Zidane tomaría las riendas del combinado Bleu después del Mundial 2026. El acuerdo se encontraría en su etapa final y Zizou ya habría definido a su equipo de trabajo.

Horacio Melgarejo: FPF lo suspende por un año tras sus fuertes comentarios contra la Copa de la Liga
Lee también

Horacio Melgarejo: FPF lo suspende por un año tras sus fuertes comentarios contra la Copa de la Liga

Slavko Vin&#269;i&#263;: Árbitro del España vs Argentina fue detenido por tráfico de armas y narcotráfico
Lee también

Slavko Vin&#269;i&#263;: Árbitro del España vs Argentina fue detenido por tráfico de armas y narcotráfico

¿España ya celebra el título?: Emblemática torre lució la palabra "campeones" antes de la final del Mundial ante Argentina
Lee también

¿España ya celebra el título?: Emblemática torre lució la palabra "campeones" antes de la final del Mundial ante Argentina

Agustín Lozano confirma que Perú sostendrá cuatro amistosos con selecciones del Mundial 2026: "Casi a un 90%"
Lee también

Agustín Lozano confirma que Perú sostendrá cuatro amistosos con selecciones del Mundial 2026: "Casi a un 90%"

Temas relacionados Despedida Didier Deschamps Francia tercer lugar Zinadine Zidane

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA