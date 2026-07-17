Torneo Clausura: Sporting Cristal debuta con triunfo ante Deportivo Garcilaso en la Liga 1

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Torneo Clausura de la Liga 1 comenzó con emociones fuertes y Sporting Cristal no defraudó en su debut. En el Estadio Alberto Gallardo, los celestes vencieron por la mínima diferencia a Deportivo Garcilaso, gracias a un golazo de tiro libre de Martín Távara en el segundo tiempo. El triunfo les permite arrancar con tres puntos y confirmar su condición de candidatos al título bajo la dirección de Roberto Mosquera.

El desarrollo del partido

El primer tiempo estuvo marcado por el dominio de Cristal, que incluso celebró un gol anulado por el VAR a los 14 minutos, tras una falta sobre el arquero Diego Zubczuk. Hernán Barcos, flamante refuerzo, tuvo ocasiones claras, incluida una pelota al palo, mientras que Max Castro también exigió al portero cusqueño.

En el complemento, la insistencia celeste encontró premio. A los 51 minutos, Martín Távara ejecutó un tiro libre impecable que se coló en el arco de Garcilaso, desatando la euforia en el Gallardo. Desde entonces, Cristal administró el resultado con posesión y solidez defensiva, evitando que el rival creciera en el juego.

Estrenos y figuras

El encuentro también marcó el debut oficial de Hernán Barcos, quien aportó experiencia en el ataque, y de Michael Hoyos, que ingresó en el segundo tiempo y estuvo cerca de marcar en su estreno. La figura indiscutible fue Távara, no solo por el gol, sino por su liderazgo en el mediocampo. Garcilaso, por su parte, intentó reaccionar con balones detenidos y presión en los últimos minutos, pero no logró romper la resistencia celeste.

Partidos del sábado 18 de julio

La primera fecha del Clausura continuará este sábado con cuatro encuentros distribuidos en distintos escenarios del país. A primera hora, CD Moquegua recibirá a Comerciantes Unidos en el Estadio 25 de Noviembre, buscando hacerse fuerte en casa.

Más tarde, en Tarma, ADT enfrentará a Universitario de Deportes, en el debut oficial de Héctor Cúper como técnico crema, un partido que concentra gran expectativa también por el debut también de Gianluca Lapadula.

En Piura, Atlético Grau se medirá ante UTC, en un duelo directo por la zona media de la tabla acumulada. Finalmente, la jornada cerrará en Cusco, donde Cusco FC recibirá a Alianza Atlético en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, un choque que pondrá a prueba las aspiraciones de ambos equipos en la altura.

Con estos cuatro partidos, el sábado 18 se perfila como una jornada clave para medir el arranque de los clubes en el Clausura, con especial atención en el estreno de Universitario bajo la conducción de Cúper y en los duelos provincianos que pueden marcar tendencias en la tabla.