Congreso bicameral: Diputados y senadores jurarán al cargo el próximo viernes 24 de julio

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este viernes 17 de julio se confirmó que los senadores y diputados jurarán al cargo el próximo viernes 24, para posteriormente dar inicio al Período Anual de Sesiones 2026-2027, previa elección de sus respectivas mesas directivas.

Tras haber sido elegidos en las elecciones generales 2026 y habiendo recibido sus credenciales por parte del Jurado Nacional de Elecciones, los 130 diputados y 60 senadores quedarán expeditos para iniciar sus funciones legislativas en la cámara doble por los próximos cinco años.

Así será la composición del nuevo Congreso bicameral

El Congreso bicameral estará conformado por 130 diputados, estando establecida por 41 representantes de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 de Renovación Popular, 15 del Partido del Buen Gobierno, 14 del Partido Cívico Obras y 10 de Ahora Nación.

Del mismo modo, la Cámara de Senadores tendrá un total de 60 miembros, divididos 22 representantes de Fuerza Popular, 14 de Juntos por el Perú, 8 de Renovación Popular, 7 del Partido del Buen Gobierno, 5 del Partido Cívico Obras y 4 de Ahora Nación.

Vale recordar que, según la Resolución Legislativa del Congreso N.º 006-2025-2026-CR, el Senado no puede ser disuelto , en concordancia con el artículo 134 de la Constitución Política del Perú.

Con referente a las elecciones de sus mesas directivas, las listas deberán presentarse hasta el 25 de julio, los comicios internos de ambas cámaras serán los días 26 y 27, para asumir funciones oficialmente al día siguiente.

Por su parte, en el caso del Parlamento Andino, son 15 los representantes peruanos ante este organismo, siendo cinco titulares y 10 suplentes, también para el período 2026-2031.

(Noticia en desarrollo...)