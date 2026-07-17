FIFA confirma indumentaria que usarán Argentina y España en la final del Mundial: Guiño a Qatar 2022 de la "Scaloneta"

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La cuenta regresiva para la gran final del Mundial 2026 ya está en marcha y este viernes la FIFA confirmó las indumentarias que usarán Argentina y España para la gran final y con una coincidencia que no pasó desapercibida para los hinchas más supersticiosos.

Argentina repite cábala

La FIFA dio a conocer el documento con todas las vestimentas de los equipos. El detalle es que la Albiceleste tendrá los mismos colores que utilizó durante la final contra Francia en el Lusail Stadium, en el partido que le bordó la tercera estrella al escudo. Emiliano "Dibu" Martínez también repetirá el tono que portó en aquella definición: estará con remera, short y medias verdes.

Argentina tendrá este mismo formato de colores por quinta vez en los ocho partidos del Mundial. Si bien utilizó la camiseta titular en una sexta oportunidad, hubo una ligera modificación: contra Austria, en la segunda fecha, el equipo lució short y medias oscuros.

El dato que más entusiasma a los hinchas es que Argentina ganó sus tres Mundiales usando la camiseta titular celeste y blanca. Ocurrió en 1978, en la final ante Países Bajos; en 1986, frente a Alemania; y en 2022, contra Francia.

Por otra parte, España, también ya conoce el uniforme con el que buscará levantar la Copa del Mundo. Los jugadores de campo vestirán camiseta roja con mangas azul marino, short azul marino con detalles rojos y medias azules con detalles rojos y amarillos. Además el arquero español Unai Simón utilizará una indumentaria de color celeste con detalles amarillos en camiseta, short y medias.

ARGENTINA JUGARÁ LA FINAL ANTE ESPAÑA CON LA CAMISETA TITULAR 🇦🇷🏆



🇪🇸 Los españoles vestirán la casaca roja pic.twitter.com/iYSXpzFgsW — Diario Olé (@DiarioOle) July 17, 2026

Otros detalles definidos para la gran final

Además de las camisetas principales, la FIFA también estableció otros elementos de la indumentaria para el partido. La pechera de España será magenta, mientras que la de Argentina será violeta. El árbitro dirigirá con un uniforme negro con detalles dorados, y los alcanza pelotas estarán vestidos de gris oscuro.

Aunque parezcan detalles menores, cada aspecto de una final mundialista está cuidadosamente organizado. Desde los colores de los equipos hasta el uniforme arbitral, todo forma parte de una puesta en escena global que será seguida por millones de personas en todo el mundo.

Con todo esto, la final entre Argentina y España promete ser uno de los partidos más atractivos del torneo, no solo por la jerarquía de ambos planteles, sino también por el enorme peso simbólico que tendrá para los dos países. La Albiceleste irá por otra página dorada, mientras que el seleccionado español intentará volver a tocar la gloria mundial.