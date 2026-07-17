El silencioso enemigo que amenaza la final del Mundial entre Argentina y España debido a incendios en Canadá

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Todo el estado de Nueva York, incluida la ciudad de Nueva York, y partes de Nueva Jersey se encuentran bajo alerta debido a la mala calidad del aire por el humo de más de 100 incendios forestales que se han registrado en Canadá.

A lo largo del último jueves se pudieron observar en toda la región cielos brumosos por el humo. Todo ello a apocos días de la final del Mundial de fútbol 2026 entre las selecciones de Argentina y España.

El enemigo silencioso que amenaza la final del Mundial 2026

Inclusive el alcalde de New York, Zohran Mamdani, ha instado a los residentes a mantenerse a salvo a limitar al máximo el tiempo que pasan al aire libre específicamente si es que realizan "actividades extenuantes". Por tal motivo, se ha recomendado que todas aquellas personas que tengan que salir a la calle deben usar mascarilla.

Las autoridades locales mantienen un seguimiento constante de la situación, ya que los niveles de contaminación podrían afectar tanto a los futbolistas como a los miles de aficionados que asistirán al encuentro.

Un dato que hay que resaltar es que el índice de calidad del aire (ICA) de la ciudad de Nueva York se mantuvo en el nivel rojo, entre 151 y 200, durante la mayor parte de ayer, pero subió al nivel morado, entre 201 y 300, al anochecer.

Publicación del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York

Recordemos que, el Estadio New York New Jersey, localizado en East Rutherford, New Jersey, será el escenario que albergará el epílogo de esta Copa del Mundo celebrada en Norteamérica en el que las protagonistas serán Argentina y España.

España entrenó sin dificultad y Argentina recién lo hará este viernes

La calidad del aire empeoró justo antes de la llegada del cuadro dirigido por Luis De la Fuente a New Jersey el miércoles por la noche, un día después de que eliminaron 2-0 a Francia. Pese a las condiciones, La Furia Roja entrenó al aire libre el jueves sin presentar problemas visibles y hasta el momento no ha presentado preocupación por la situación ambiental.

Por su parte, Argentina permaneció en Georgia después de derrotar 2-1 a Inglaterra en semifinales y tiene previsto realizar su primer entrenamiento en New Jersey este viernes, 17 de julio.

A causa de más de 100 incendios forestales suscitados en Canadá, la calidad del aire en el estado de Nueva York ha puesto en alerta la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Hasta el momento, las autoridades han instado a las personas a usar mascarillas si salen a la calle.