Gustavo Petro asegura que Colombia alcanzó alta diversificación productiva, pero Harvard lo desmiente

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente Gustavo Petro afirmó que su administración logró convertir a Colombia en la segunda economía más compleja y diversificada de Latinoamérica. Sin embargo, los datos oficiales del Harvard Growth Lab contradicen esta visión, situando al país en la quinta posición de la región.

El balance del ejecutivo

El mandatario fundamentó su postura criticando los modelos económicos que priorizan la extracción de recursos naturales sin transformación. Según su análisis, Colombia logró transitar hacia una estructura productiva más robusta, enfocada en la educación y la manufactura, superando esquemas de dependencia minero-energética.

"Yo dejo a Colombia como la segunda economía más compleja de América Latina después de Uruguay. Es decir, de las más diversas productivamente", publicó.

Esta visión busca promover una mayor equidad social mediante el fortalecimiento de producción interna. Asimismo, enfatizó que los resultados obtenidos entre 2022 y 2026 bajo su gestión económica, liderada por sus ministros, reflejan un avance significativo hacia la modernización del aparato productivo.

Además, el jefe de Estado argumentó que estas políticas fueron diseñadas para desestimar la dependencia excesiva de los combustibles fósiles. Según Petro, se priorizó el desarrollo de cadenas internas que permiten generar mayor valor agregado a las exportaciones locales.

Publicación del mandatario colombiano.

La visión técnica internacional

Según el Harvard Growth Lab, Colombia ocupa el quinto lugar en el Índice de Complejidad Económica a nivel regional. El ranking, publicado este año, posiciona a México, Brasil, El Salvador y Costa Rica por encima de Colombia, desafiando la percepción oficial sobre el progreso.

La entidad explica que este estudio utiliza datos comerciales consolidados hasta el año 2024. El desfase temporal ocurre debido al proceso riguroso necesario para validar las cifras reportadas por los diversos países a la base de datos de las Naciones Unidas, Comtrade, cada año.

Colombia se encuentra quinto en el Índice de Complejidad Económica a nivel regional.

Actualmente, Colombia figura en el puesto 68 a nivel mundial, mientras que Uruguay se ubica en el 73. A pesar de estas diferencias en las clasificaciones internacionales, los indicadores buscan medir la sofisticación de los bienes que cada país produce y exporta globalmente.

El índice es una herramienta fundamental que evalúa la capacidad de un país para producir bienes complejos, los cuales requieren conocimientos técnicos especializados. Esta métrica es ampliamente utilizada para entender la competitividad externa y la resiliencia estructural de las economías ante diversos choques.

Por lo tanto, la posición en el ranking no solo refleja volúmenes de exportación, sino también la profundidad tecnológica de los bienes. El Harvard Growth Lab destaca que la transición hacia una economía diversificada es un proceso que requiere tiempo y una inversión sostenida.