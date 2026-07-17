De las canchas a la pantalla grande: Vozinha, arquero de Cabo Verde, anuncia que tendrá su propia serie tras destacar en el Mundial 2026

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Una de las selecciones que se llevó los aplausos por su más que digna participación en el Mundial 2026 fue sin duda alguna el combinado africano de Cabo Verde teniendo como una de sus más grandes figuras al arquero Vozinha que se convirtió en una gran sensación debido a sus buenas atajadas hasta tal punto de incrementar su número de seguidores de forma exponencial.

Ahora, el guardameta, que suena para reforzar equipos de Sudamérica, ha revelado que llevará su historia de vida a la pantalla grande a través de una serie en la que repasará los diversos pasajes que afrontó a lo largo de sus 40 años hasta tal punto de lograr el sueño de llevar a su país a una Copa del Mundo.

El arquero Vozinha tendrá su propia serie

Fue el mismo guardameta quien recurrió a sus redes sociales oficiales para publicar un video en el que se observa un adelanto de la producción que recorrerá su trayectoria deportiva y personal tras el impacto que generó en la cita máxima del fútbol.

Cabe señalar que la serie mostrará el camino del guardameta desde sus primeros pasos en el fútbol hasta su consolidación como referente de Cabo Verde y su destacada actuación en el Mundial 2026, competición en la que conquistó a miles de aficionados con su buena actuación bajo el arco.

La revelación de este nuevo proyecto del futbolista caboverdiano llega después de que se convirtiera en una las figuras más comentadas del campeonato gracias a sus intervenciones en que cada partido que fueron vitales para que el combinado de su país entre las sorpresas del certamen.

¿Qué muestra este primer adelanto de la serie?

Respecto a esta serie no se han conocido mayores detalles de los que Josimar José Évora Dias ha mostrado en su cuenta de Instagram. "90 minutos que cambiaron mi vida

El primer capítulo de una historia que nunca olvidaré. Próximamente más", escribió en la descripción del post.

En este audiovisual se observa al golero sentado y calificando su participación con Cabo Verde en la Copa del Mundo 2026 como el "momento más grande" de su vida. Asimismo, comenta acerca de impacto personal que ha generado estar presente en una cita mundialista vistiendo la camiseta de su país y la sensación que se convirtió en redes sociales.

Después de ser uno de los futbolistas sensación del Mundial 2026, el arquero de Cabo Verde, Vozinha, ha revelado en sus redes sociales que tendrá su propia serie en la que se mostrará todo el camino que recorrió a lo largo de su trayectoria hasta acudir por primera vez a una Copa del Mundo 2026.