Mundial 2026: Show de medio tiempo de la final ya no será de 30 minutos, FIFA confirma reducción

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará en el MetLife Stadium de New Jersey, tendrá un show de medio tiempo más breve de lo que inicialmente se había anunciado.

La FIFA confirmó que el espectáculo no durará media hora, como se había previsto en un inicio, sino que se reducirá a 17 minutos, muy cerca de los 15 minutos habituales de descanso en un partido de fútbol. La decisión busca mantener la dinámica del encuentro y evitar que los jugadores pierdan ritmo competitivo en el partido más esperado del torneo.

El ajuste en el espectáculo

La organización había considerado replicar el formato del Super Bowl, con un show de 30 minutos, pero finalmente retrocedió en esa idea. El cambio fue comunicado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que expresaron su preocupación por el impacto que un descanso tan largo podría tener en la preparación física de los jugadores.

De los 17 minutos establecidos, Chris Martin, vocalista de Coldplay, dispondrá de 11 minutos para coordinar las presentaciones de Shakira, BTS, Madonna y Justin Bieber, mientras que los seis minutos restantes se destinarán al montaje y desmontaje del escenario. La FIFA aseguró que el espectáculo mantendrá su carácter global y vibrante, pero sin alterar el ritmo natural de la final.

Lo que sí se mantiene son las pausas de hidratación en los minutos 25 y 75, de tres minutos cada una, que cumplen tanto con criterios médicos como con compromisos publicitarios. Estas interrupciones ya habían sido aplicadas en fases previas del torneo y forman parte de la planificación televisiva.

Expectativa mundial

El MetLife Stadium recibirá a más de 82.000 espectadores, mientras millones seguirán el partido y el show por televisión. La presencia de artistas de talla mundial convierte al espectáculo en uno de los eventos más esperados del año, aunque su duración más breve busca recordar que la prioridad es el fútbol.

La reducción del show de medio tiempo a 17 minutos refleja el equilibrio que la FIFA intenta mantener entre espectáculo y deporte. Aunque la idea inicial de un formato similar al Super Bowl generaba expectativa, la decisión final apunta a proteger el ritmo competitivo de la final y garantizar que el protagonismo siga siendo de los jugadores.

Con Shakira, Coldplay, BTS, Madonna y Justin Bieber en escena, el espectáculo promete ser inolvidable, pero sin eclipsar el desenlace deportivo que definirá al campeón del mundo.