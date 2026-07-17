Luto en el tenis: Fallece a los 16 años una joven promesa tras un accidente de tránsito

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El mundo del deporte enfrenta una dolorosa pérdida luego de confirmarse que una joven tenista perdió la vida. El lamentable suceso ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando el vehículo donde viajaba impactó violentamente.

Detalles del siniestro automovilístico

Según La Nación, el veloz automóvil circulaba por la avenida principal cuando contra otro carro. Luisiana Schönberger, quien iba como acompañante junto al conductor de 20 años y que también falleció. Ellos regresaban de celebrar el triunfo de la selección argentina con tres ocupantes más.

Las autoridades de Misiones, vienen analizando varias cámaras de seguridad para entender la tragedia. Las imágenes muestran como perdieron el control tras impactar la parte trasera del primer auto. Segundos después, cruzaron rápidamente hacia la vereda opuesta hasta estrellarse de manera letal contra un gran árbol.

La justicia avanza con peritajes complejos para determinar las responsabilidades exactas del evento. Se investiga la participación de un tercer vehículo que podría haber estado compitiendo en una picada ilegal. Este factor es fundamental para aclarar cómo se desencadenó la tragedia vial en la zona.

El auto en el que se trasladaban quedó destrozado.

Trayectoria deportiva e institucional

La adolescente de 16 años destacó rápidamente gracias a su gran talento y dedicación constante. alcanzó el cuarto lugar a nivel nacional en la categoría para menores de 10 años. Posteriormente, logró ubicarse en el tercer puesto regional compitiendo dentro del circuito oficial durante la temporada del año pasado.

Su formación ocurrió íntegramente en instituciones de Eldorado, donde era muy querida. Sus entrenadores y compañeros de clase destacaron siempre su disciplina dentro y fuera de las canchas. Esta noticia impactó fuertemente en su círculo educativo, donde se organizaron diversas muestras de respeto institucional.

El Tenis Argentino está de luto. Con profundo dolor, lamentamos la pérdida de Luisana Schomberger.



"Luchi" compartía su amor por nuestro deporte en Eldorado, Misiones, su ciudad natal. Desde muy pequeña se destacó en las canchas gracias a su talento y dedicación, alcanzando el... pic.twitter.com/S5sgi3F06S — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) July 13, 2026

"El Tenis Argentino está de luto. Con profundo dolor, lamentamos la pérdida de Luisana Schomberger. 'Luchi' compartía su amor por nuestro deporte en Eldorado, Misiones, su ciudad natal", comunicó la entidad nacional.

Otras entidades locales también expresaron su pesar por este hecho. El club de tenis local, donde ella practicaba, la recordó como una hija adoptiva llena de sueños deportivos. La comunidad escolar de la institución secundaria donde estudiaba también emitió un comunicado oficial manifestando su enorme tristeza.

Esta lamentable pérdida deja un profundo luto. La joven promesa del tenis pereció tras el trágico choque en Misiones, Argentina, marcando un tráfico accidente vial que enluta al país. La comunidad deportiva despide con muchísimo cariño a una atleta que tenía un futuro por delante.