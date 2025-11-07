Daniel 'Soncora' Marcos vuelve al octágono de la UFC: Conoce al rival y cuándo será su próxima pelea

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Un peruano vuelve al octágono del Ultimate Fighting Championship con Daniel 'Soncora Marcos, que tendrá su primera pelea desde que perdió su invicto ante Montel Jackson el evento de Des Moines 2025. El luchador peruano estará en la próxima edición del UFC 111 Fight Night que se realizará en la ciudad de Las Vegas.

¿Contra quién se enfrenta 'Soncora' Marcos?

El luchador nacional de 32 años que compite en el peso gallo, se medirá ante el local Miles Johns, quien cuenta con un récord de 15 victorias, cuatro derrotas y ningún empate. Esta será una oportunidad para 'Soncora' de seguir con chances de tentar por un título en esta división dentro de la compañía estadounidense.

La pelea será una de las preliminares del UFC 111 Fight Night de este sábado 8 de noviembre, programada para empezar a las 4.00 de la tarde, en el complejo UFC Apex de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Cabe precisar que el representante peruano no compite desde el 3 de mayo de este año.

En aquella ocasión en el UFC Fight Night: Sandhagen vs Figueiredo, realizado en Wells Fargo Arena de Des Moines, en Iowa, cayó ante el estadounidense Montel Jackson por decisión unánime. Esto acabó con su invicto en la categoría, que registraba hasta ese momento 17 victorias y un empate.

La batalla principal para este sábado será entre el brasileño Gabriel Bonfim y el jamaiquino Randy Brown, por el peso welter. El sudamericano cuenta con un registro de 18-1 con 16 finalizaciones, tres por nocaut y 13 por sumisión, mientras que su rival cuenta con 20-6 con 13 finalizaciones, ocho por K.O y cinco sumisiones.

¿Quién transmite la pelea de 'Soncora' Marcos?

El evento deportivo serpa transmitido en Perú en el canal de cable internacional ESPN, en su espacio conocido como ESPN Nocaut y en la plataforma de streaming Disney +. Cabe precisar que ambas, con los derechos para América Latina, pertenecen a la empresa estadounidense The Walt Disney Company.

La cartelera preliminar contará de siete peleas, en las que está incluida la del peruano, con otras dos de peso gallo, una de medio, paja, pluma y pesado. En la principal, serán dos de welter, una mosca, un ligero, un gallo y medio.

Tras estar seis meses fuera de los octágonos, Daniel 'Soncora' Marcos vuelve en el UFC 111 Fight Night en Las Vegas, y el rival en su próxima pelea será el estadounidense Miles Johns. El luchados nacional busca reponerse tras perder su invicto en mayo último.