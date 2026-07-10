Conmoción en el fútbol: Reconocido exentrenador y DT murió tras complicaciones de salud

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Dolor en el fútbol argentino. Se confirmó que un reconocido exentrenador y director técnico murió tras complicaciones de su salud. Amigos, colegas y clubes deportivos no dudaron en dedicarle emotivos mensajes para darle el último adiós.

Exentrenador de Independiente y San Lorenzo murió

En medio de la euforia por el Mundial 2026, surge una noticia que entristece a los hinchas. Argentina se encuentra de luto tras confirmarse que el destacado exentrenador y director técnico interino de San Lorenzo, Independiente y Barracas Central, murió a los 59 años.

El club San Lorenzo fue quien dio a conocer el suceso el jueves 9 de julio. Medios argentinos como 'Ámbito', precisaron que Fernando Berón perdió la vida tras una larga lucha contra el cáncer y su partida deja un vacío inmenso en los clubes donde dejó una huella imborrable como formador de talentos y docente del deporte.

"La familia azulgrana lamenta profundamente el fallecimiento de Fernando Beron. Además de haber sido un excelente profesional cuando estuvo a cargo de nuestras divisiones inferiores, Fernando fue un gran sanlorencista que siempre trabajó por el bien de nuestro club, poniendo los colores azulgranas por encima de todo", se lee en el mensaje de San Lorenzo.

Clubes le dan el último adiós a Fernando Berón

El club Independiente también se sumó a los mensajes de despedida de Fernando Berón, expresando sus condolencias a sus familiares y recordándolo con gran cariño.

"Lamentamos la noticia sobre el fallecimiento de Fernando Berón, quien se desempeñó como DT de la Primera División de manera interina en varias ocasiones y fue también formador de nuestras juveniles. Le enviamos un afectuoso saludo a sus familiares y seres queridos. Que en paz descanses, Fernando", indicó en X.

En medio del dolor en el fútbol argentino, muchos recordaron que Berón fue también parte del club de Avellaneda entre 2015 y 2021, donde, además de coordinar las inferiores, se ganó el apodo de "bombero", ya que siempre estaba disponible para hacerse cargo de la Primera División, la cual dirigió en 11 encuentros.

Futbolero apasionado, maestro de jóvenes talentos y Cuervo de alma...



Hasta siempre, Fernando. Nunca te vamos a olvidar. pic.twitter.com/KoftEO5b5u — San Lorenzo (@SanLorenzo) July 10, 2026

Adiós Fernando Berón: Trayectoria como DT y entrenador

Hijo de Adolfo —un reconocido guitarrista y compositor de tango—, Fernando creció rodeado de música y de la pasión por los colores azulgranas.

La historia de Fernando Berón con el fútbol profesional comenzó en 1992. Tras coordinar la escuela de fútbol de Ciencia y Labor, el club de su infancia, el histórico Ricardo Calabria lo llevó a San Lorenzo, la institución de la cual Berón era confeso hincha.

Tras su salida de San Lorenzo, Berón llevó su experiencia a Barracas Central, donde comandó la Reserva entre 2024 y 2025, sumando además un breve interinato en el primer equipo tras la partida de Alejandro Orfila y antes de la llegada de Rubén Darío Insua.

La noticia de la muerte de Fernando Berón generó una ola de mensajes de despedida por parte de clubes, dirigentes y futbolistas que fueron formados bajo su tutela. Argentina le dio el último adiós al exentrenador de Independiente y San Lorenzo.