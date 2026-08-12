Cristian "Cuti" Romero se convertiría en el nuevo refuerzo del Atlético Madrid

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cristian "Cuti" Romero se convertiría en el nuevo fichaje del Atlético de Madrid según el periodista italiano Fabrizio Romano vía X. El club español habría llegado a un acuerdo con el Tottenham para su traspaso, una suma que estaría alcanzando los 40 millones de euros.

CUTI COLCHONERO 🔴⚪



Fabrizio Romano confirmó que Cristian Romero 🇦🇷 cambia de rumbo y llega al Atlético de Madrid para convertirse en el nuevo líder de la defensa del equipo del Cholo Simeone 🔥



🙌 Tras coquetear con Inter y Arsenal, el campeón del mundo inicia un nuevo... pic.twitter.com/rrdeDuaqHD — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 12, 2026

Se va del Tottenham

El atlético de Madrid habría llegado a un acuerdo con el Tottenham para incorporar al defensor argentino, Cristian "Cuti" Romero. El futbolista del 28 años se convertiría en uno de los principales refuerzos del conjunto español para la nueva temporada y se sumará a las filas de Diego Simeone.

El traspaso se habría cerrado por 35 millones de euros fijos más otros 5 millones variables, por lo que la operación podría alcanzar los 40 millones.

🔒 ✅ Acuerdo cerrado entre el Tottenham y el Atlético para el traspaso del Cuti Romero



💸 El club rojiblanco pagará 35M fijos + 5M en variables



🏥 El jugador viajará este jueves a Madrid para pasar el reconocimiento médico



ℹ️ @PedroFullanaSER pic.twitter.com/xxXyy9VH5O — El Larguero (@ellarguero) August 12, 2026

Una nueva etapa en España

Romero pondría fin a su etapa en el Tottenham, club que llegó en el 2021 y con el que se consiguió la Europa League. El argentino también llegaría con el respaldo de su trayectoria con la selección argentina, con la que se consagró campeón del mundo en el 2022.

Con su incorporación, el Atlético de Madrid suma a un defensor de experiencia y carácter competitivo, mientras Simeone espera que Romero pueda aportar mayor solidez a una defensa que busca mejorar sus resultados de cara a la nueva temporada.

Contrato por cinco temporadas

El argentino firmaría un contrato por cinco temporadas, hasta 2031, una vez superado el reconocimiento médico. Antes de completar su incorporación, tiene previsto viajar a Madrid para someterse a los exámenes médicos correspondientes. Una vez superada esta etapa, podrá incorporarse oficialmente al plantel dirigido por Diego Simeone.

Uno de los aspectos más importantes del fichaje es que Romero ya habría manifestado su intención de dejar el Tottenham, después de cinco temporadas en el fútbol inglés. El Atlético de Madrid venía siguiendo al defensor desde hace tiempo y finalmente consiguió cerrar las negociaciones. El acuerdo contempla 35 millones de euros fijos y otros 5 millones en variables, por lo que la operación podría alcanzar los 40 millones de euros.

Con la llegada de Cristian "Cuti" Romero, el Atlético de Madrid buscaría fortalecer su defensa y sumar experiencia a su plantilla para afrontar la nueva temporada. El argentino tendría ahora el desafío de adaptarse a La Liga y al estilo de juego de Diego Simeone. Su experiencia con el Tottenham y la selección argentina genera expectativas entre los aficionados rojiblancos, quienes esperan que el defensor pueda convertirse en una pieza importante del equipo y contribuir en la búsqueda de nuevos objetivos deportivos.