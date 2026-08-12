Javier Milei respaldó a Messi tras la muerte de su padre y sus dudas de seguir jugando

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Javier Milei expresó su respaldo a Lionel Messi después de que el capitán argentino publicara una carta para despedir a su padre, Jorge Messi, fallecido el sábado. El mandatario destacó el aporte del futbolista al país y le manifestó su acompañamiento durante este momento familiar.

El mensaje de Javier Milei a Messi

El mensaje presidencial fue publicado después de que Messi revelara sus dudas sobre su futuro en el fútbol. La reacción de Javier Milei puso el foco en la situación del delantero, quien atraviesa el duelo por la muerte de su padre y mantiene su continuidad abierta.

Milei escribió en sus redes sociales un mensaje dirigido al futbolista, en el que recordó la alegría y el orgullo que Messi generó entre los argentinos durante su carrera. El presidente también mencionó a Jorge Messi y expresó su respaldo al jugador en este momento.

"¡Fuerza, capitán! Gracias por la alegría y el orgullo que, tanto como a tu papá, nos diste a todos los argentinos. Hoy te abrazamos y acompañamos en el camino que elijas seguir", publicó.

El mandatario argentino destacó la trayectoria de Messi y le transmitió un mensaje de acompañamiento sin referirse a decisión concreta sobre su futuro. La declaración llegó luego de que el delantero publicara una despedida dedicada a Jorge, quien fue su representante durante gran parte de su carrera.

Pronunciamiento del mandatario.

En su carta, Messi recordó que su padre le había pedido disputar el último Mundial. El futbolista contó que esperaba llegar hasta la final para que Jorge pudiera verlo jugar, pero su estado de salud empeoró antes del torneo y no pudo acompañarlo durante esa competencia.

Messi habló sobre su futuro

En su carta, Messi recordó que esperaba recibir los mensajes de su padre después de cada partido y relató el impacto que tuvo su ausencia. También reconoció que atraviesa dudas sobre cuánto tiempo continuará jugando al fútbol profesional.

La reacción de Milei se concentró en expresar su apoyo al capitán argentino, sin referirse a una decisión concreta sobre su carrera. El mandatario le aseguró que será acompañado en el camino que decida tomar.

Jorge Messi murió a los 68 años y fue una figura importante en la carrera de Lionel. Además de ser su padre, fue su representante y estuvo presente durante distintas etapas de su trayectoria deportiva.

El respaldo presidencial se produjo mientras Messi atraviesa el duelo por la pérdida de su padre y mantiene abierta la posibilidad de decidir cuánto tiempo seguirá compitiendo. Milei respaldó públicamente a Messi y reconoció su aporte a la selección argentina.