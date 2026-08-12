PSG derrotó 2-1 a Aston Villa y se lleva el título de Supercopa de Europa

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Paris Saint-Germain (PSG) volvió a hacer historia en el fútbol europeo tras conquistar una nueva edición de la Supercopa de Europa, un logro que le permite reafirmar su hegemonía en el continente y consolidar el exitoso proyecto deportivo bajo la dirección técnica del español Luis Enrique

El PSG golpeó en Salzburgo y se quedó con el título

El encuentro decisivo enfrentó al Paris Saint-Germain, vigente campeón de la UEFA Champions League, contra el Aston Villa, ganador de la UEFA Europa League. El cuadro británico contó entre sus filas con la figura internacional Emiliano Buendía.

El conjunto galo abrió el marcador a los 20 minutos de la primera mitad por medio del atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Sin embargo, los dirigidos por Unai Emery reaccionaron antes del descanso y consiguieron la igualdad provisional a los 45 minutos a través del juvenil Brian Madjo, de tan solo 17 años.

En la segunda mitad, el dominio parisino volvió a reflejarse en el marcador sobre los 16 minutos del complemento, momento en el que Désiré Doué anotó el 2-1 definitivo mediante una acción que requirió la revisión del VAR antes de ser convalidada.

Bicampeonato histórico en la Supercopa de Europa

Con esta importante victoria, el Paris Saint-Germain logró consolidar y extender su hegemonía en la competición europea tras conseguir su segundo trofeo consecutivo en este prestigioso torneo continental, reafirmando así su gran momento en el plano internacional.

UNO MÁS PARA LA GALERÍA: ¡¡PSG ES SUPERCAMPEÓN DE EUROPA!!🇫🇷🔥



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Cabe recordar que, en la edición de 2025 de este mismo torneo, el conjunto parisino ya se había proclamado campeón de la Supercopa de Europa al superar al Tottenham Hotspur en una emocionante definición por penaltis, luego de haber igualado 2-2 durante los noventa minutos reglamentarios. De esta manera, el proyecto deportivo liderado desde el banquillo por el técnico español Luis Enrique alcanza su segundo título de esta magnitud en forma consecutiva.

Por su parte, el Aston Villa del estratega Unai Emery se marcha del recinto austriaco con la frente en alto tras haber mostrado pasajes de gran competitividad frente al vigente monarca del continente. Pese a contar en el terreno de juego con figuras internacionales, el cuadro británico no pudo sostener la intensidad defensiva necesaria para forzar la prórroga o torcer el destino del encuentro.

Cabe recordar que, en la edición de 2025 de este mismo torneo, el conjunto del PSG ya se había proclamado campeón de la Supercopa de Europa al superar al Tottenham Hotspur en una emocionante definición por penaltis, luego de haber igualado 2-2 durante los 90 minutos reglamentarios.