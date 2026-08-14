Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, realiza desplante a periodista tras triunfo 6-1 ante Botafogo: "Siguiente pregunta"

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cienciano aplastó 6-1 a Botafogo en el Cusco, en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Una vez finalizado el encuentro, durante la conferencia de prensa, el entrenador del equipo incaico, Horacio Melgarejo, fiel a su estilo realizó un desplante a un periodista y ahora se encuentra en boca de todos por su actitud.

La picante respuesta de Horacio Melgarejo a un periodista

El estratega argentino volvió a ser protagonista con algunas particularidades en medio de la rueda de prensa postpartido del 'Papá' ante el 'Fogao'. En esta ocasión, previo a dialogar con los medios de comunicación dejó en claro que 'no aguanta pulgas' y lanzó una advertencia. "Por favor, preguntenme lo que quieran, menos por qué no hicimos más goles", expresó.

La referencia a esta afirmación tiene que ver con una interrogante que tuvo en una conferencia anterior en la que le consultaron precisamente por qué Cienciano no hizo más goles. Ocurrió en abril cuando la escuadra cusqueña ganó 1-0 a Atlético Mineiro.

En esta conferencia, un periodista le consultó por el momento que atraviesa el equipo que dirige, pese a que la realidad a nivel internacional es distinta por todo lo que viene demostrando en la Copa Sudamericana 2026, pero preocupante en la Liga 1.

¿Preocupante? Siguiente pregunta", fue lo único que atinó a decir Melgarejo, dejando en evidencia que no tenía que decir nada ante semejante consulta. Aunque mantuvo la compostura, fue evidente su malestar, sin embargo, la situación no pasó a mayores.

🔥 "¿PREOCUPANTE?... SIGUIENTE PREGUNTA" 🔥



😱 Horacio Melgarejo, fiel a su estilo, dejó de lado una consulta en la conferencia de prensa post-goleada 6-1 del Cienciano ante Botafogo pic.twitter.com/Z0Q4EZsLZw — SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2026

Una paliza histórica en una noche mágica para Cienciano

La noche del último jueves, 13 de agosto, quedará grabada en la historia del cuadro cusqueño debido a que tuvo una de sus mejores actuaciones y ante nada más y nada menos que un gigante de Brasil. Una vez más el 'Papá' demostró que la Copa Sudamericana es su torneo, donde saca a relucir su mejor versión.

Los cusqueños le dieron un baile al último campeón, Botafogo, y lo humilló 6-1. Sí, fue con la altura a su favor, pero también mostró un juego arrollador y que indica su poderío. El conjunto de la ciudad imperial todavía no logra la clasificación a cuartos de final del certamen continental, pero dio un paso importante al sacar una amplia ventaja.

Matías Succar hizo un triplete, Neri Bandiera un doblete y Marcos Martinich también marcó un golazo desde fuera del área. Sin embargo, nada está dicho todavía porque el 'Fogao' cierra esta fase en casa en la que saldrá con toda su artillería con el objetivo de revertir este resultado adverso, por lo que los dirigidos por Horacio Melgarejo deberán evitarlo.

Fue una noche mágica en Cusco, esas de las que no quieres que se acaben. Cienciano escribió uno de sus mejores capítulos en su rica historia internacional. Todo el ambiente futbolístico nacional así como hinchas del club disfrutan este momento con tanta algarabía

Posteriormente a la alegría por el triunfo histórico 6-1 de Cienciano ante Botafogo, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, el entrenador del cuadro peruano, Horacio Melgarejo, se llevó todas las miradas debido a que en conferencia de prensa realizó un desplante a un periodista.