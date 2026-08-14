DT de Botafogo expresó su decepción tras aplastante goleada 6-1 ante Cienciano: "Es un día que nos avergüenza"

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cienciano tuvo una noche soñada ante Botafogo tras golearlo 6-1 en el Cusco, por un partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Dicho resultado no fue tomado para nada bien por el entrenador del equipo brasileño que señaló que les avergüenza.

Entrenador de Botafogo siente "vergüenza" tras caer 6-1 ante Cienciano

La aplastante victoria obtenida el último jueves, 13 de agosto, por el cuadro peruano deja al borde la eliminación del certamen continental a la escuadra brasileña que si bien contará con la ventaja de cerrar en casa el resultado adverso los obliga a revertirlo aunque por la cantidad de goles puede que se le dificulte.

En medio de ese contexto, el estratega portugués del 'Fogao'. Franclim Carvalho, dialogó con la prensa y no dudó en expresar su total decepción por la dura derrota. Fue conciente de que Cienciano fue superior en el trámite del partido. Además, lamentó los errores defensivos y aseguró que el Botafogo tendrá una misión "muy difícil" en el partido de vuelta.

"Es un día que nos avergüenza y que quedará marcado para siempre", expresó el director técnico cuando se refirió acerca de la derrota sufrida anoche en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Añadió que conocían la dificultad que podría suscitarse debido a la altitud de la ciudad del Cusco y sostuvo que pese a que entrenaron y analizaron el juego que tiene el 'Papá', caracterizado por balones largos y centros al corazón del área, no pudieron contrarrestar ello.

"Sabíamos de la dificultad de jugar aquí. Estábamos sobre aviso. El tipo de juego del adversario es con mucha pelota en el área y centros. Entrenamos sobre eso, hablamos de eso, mostramos videos", manifestó el estratega.

Na altitude desumana de Cusco, o Botafogo foi atropelado pelo Cienciano por 6 a 1 e se complicou nas oitavas da Copa Sul-Americana. Em coletiva após a partida, o técnico Franclim Carvalho tentou explicar. pic.twitter.com/mUri540i72 — Fogo na Rede | Botafogo (@fogonarede) August 14, 2026

Aguarda esperanzas de revertir el resultado adverso

El entrenador Franclim Carvalho se negó a dar por perdidas las posibilidades del Botafogo de remontar la eliminatoria en el partido de vuelta, pero elogió al rival y dijo que no le sorprendía.

"Será un segundo partido completamente diferente. No podemos dejarnos condicionar por el resultado de este primer partido. Pero, obviamente, nuestra situación en este momento es muy difícil, dado lo que pasó aquí y el resultado de hoy. Un marcador abultado", enfatizó.

Es así que, el entrenador de Botafogo, Franclim Carvalho, dialogó con los medios de comunicación tras la goleada de Cienciano por 6-1 ante el 'Fogao' y no dudó en expresar su total decepción por la dura derrota por el partido de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.