Futbolista fue despedido por una "disminución de su rendimiento": Club revela detalles de su decisión

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El club Deportivo Alavés decidió despedir a un reconocido futbolista de su equipo tras concluir que existió una "disminución voluntaria de su rendimiento". A través de un comunicado, el conjunto albiazul dio más detalles del insólito caso.

Alavés despide a futbolista por bajo rendimiento

El Deportivo Alavés dio a conocer una noticia que sorprendió a sus hinchas y al fútbol español. A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, revelaron que decidieron rescindir el contrato del futbolista serbio Nikola Maras el jueves 13 de agosto mediante un despido displinario.

De acuerdo al club de fútbol, el despido del jugador se da a causa de "una disminución manifiesta, voluntaria y continuada del rendimiento de trabajo normal o pactado". Asimismo, alegan que la decisión está sustentada en diferentes datos y métricas recopiladas durante su vínculo con Maras y se ha desarrollado conforme a lo previsto en el Convenio Colectivo AFE-LALIGA.

En el comunicado, el Alavés precisó que se abrió un expediente que analiza de manera integral y continuado el rendimiento del futbolista durante la totalidad de su relación contractual con el club, y su comparación con datos previos.

Rescinden contrato de Nikola Maras: detalles del club

Para la elaboración del expediente del despido de Maras, el club albiazul se ampara en datos tácticos y técnicos a través de Wyscout, métricas de rendimiento físico procedentes de SkillCorner y registros relacionados con la carga y el comportamiento del jugador en los entrenamientos mediante Catapult y WIMU.

Además, sostienen que el futbolista tuvo la oportunidad de presentar alegaciones correspondientes, pero al no llevarlo a cabo el Deportivo Alavés comunicó a Nikola Maras la resolución de su contrato mediante despido disciplinario.

Nikola Mara sale del Alavés

Como se sabe, el zaguero serbio terminaba contrato en 2027 tras firmar un acuerdo con el Alavés en el curso 2023-24, después de llegar cedido por el Almería. Maras logró el ascenso a Primera División y jugó 20 partidos en Segunda División hasta que una lesión de menisco le cortó la progresión.

El conjunto vitoriano cedió al jugador en varias ocasiones, al Levante, al Sporting y al Mirandés, hasta rescindir su contrato después de la pretemporada actual, de acuerdo a la información revelada por la agencia EFE.

Es así como el fútbol se ha visto remecido con la inesperada noticia de que el futbolista Nikola Maras fue despedido del club Deportivo Alavés por "disminución de su rendimiento". Según el club, el procedimiento se ha desarrollado conforme a lo previsto en el Convenio Colectivo AFE-LaLiga.