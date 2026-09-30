Mano Menezes sobre su trabajo en la Blanquirroja: "No estoy aquí para ilusionar a nadie"

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La goleada ante Estados Unidos desnudó la compleja crisis que afronta el fútbol peruano, donde, luego de recibir cuatro tantos en su primer amistoso internacional de fecha FIFA, el entrenador Mano Menezes indicó que a su equipo le "falta trabajo" para obtener mejores resultados y expuso su diagnóstico sobre la realidad del balompié nacional.

Diagnóstico de la crisis y adopción del modelo de Gareca

Tras entregar un informe a la FPF sobre la precariedad en los clubes y la necesidad de una decisión política de los dirigentes, el estratega reconoció que los otros países del continente llevan mucha diferencia en la formación de jóvenes, por lo que se implementará una estrategia similar a la que dio resultados en el proceso de Ricardo Gareca.

"Con la selección mayor vamos a tener que caminar igual. Ya se hizo antes. Cuando Perú tuvo el éxito con Gareca también fue así: se separó un grupo y se trabajó con ese grupo con todas las fuerzas para minimizar la diferencia que tenemos (...) Yo no estoy aquí para ilusionar a nadie", afirmó el técnico de la selección peruana.

En ese marco, Menezes dejó en claro que la prioridad será reducir las distancias competitivas que se evidencian a nivel internacional, enfocando todos los esfuerzos en un universo reducido de jugadores para equiparar el nivel de las demás selecciones de la región.

Falta de continuidad en jóvenes y preparación para torneos continentales

El entrenador brasileño cuestionó la falta de rodaje de las promesas locales en sus respectivas instituciones, señalando que resulta sumamente complejo convocar a futbolistas juveniles que no suman minutos ni siquiera como piezas de recambio en la liga local.

"Tenemos pocos con minutos jugados. Es muy difícil traer a la selección principal jugadores jóvenes que ni siquiera entran en sus equipos para jugar. (...) Yo miré nuestros chicos y se ve que tienen dificultades porque no juegan; entonces, estamos haciendo torneos como ese (...) para estar mínimamente preparados para el Sudamericano de enero", explicó el estratega.

😉 "En noviembre vamos a jugar en la ALTURA y vamos a dar una muestra de cómo nos sentimos ahí"



✍️ Mano Menezes en conferencia de prensa.#APresión 📻 pic.twitter.com/gwhoGgx5F8 — A PRESIÓN 🎙️ (@apresion1) September 30, 2026

Frente a esta coyuntura, el comando técnico continuará programando encuentros exigentes ante rivales de peso en la categoría para acelerar el ritmo competitivo de los futbolistas y sostener un nivel óptimo en las próximas competiciones.

En ese sentido, Mano Menezes enfatizó que asumirá con realismo el proceso al mando de la selección peruana, priorizando el trabajo intensivo con un grupo definido de jugadores para contrarrestar las deficiencias estructurales del fútbol nacional.